Eliézer Alfonzo completó esta redonda cifra en la LVBP

Suscríbete a nuestros canales

Al partido de este martes entre Cardenales de Lara y Navegantes del Magallanes, Eliézer Alfonzo Jr. llegó con 96 partidas disputadas en la Liga Venezolana de Beisbol Profesional (LVBP), asimismo, 327 turnos legales con el madero además de 99 imparables conectados.

Alienado como 2do toletero por el mánager Yadier Molina, el hijo del “Matatán” ligó sencillo al jardín derecho, en su primer turno de la noche y en el que se midió al abridor crepuscular, Adrián Almedia.

Eliézer Alfonzo Jr., los primeros 100

Adicionalmente, para su segundo chance ofensivo, 3cer inning, de nuevo despachó imparable, ante el mismo lanzador solo que esa vez hacia el bosque de la izquierda.

En el circuito local, sus primeros 29 indiscutibles los consiguió durante su ciclo con Leones del Caracas, que incluyó también 5 dobles, 1 triple (su único hasta ahora) más 2 tablazos de cuatro esquinas. Con los Navegantes el año pasado consiguió 44, en este calendario va por 28.

LVBP - Navegantes del Magallanes - “Matatán”

Por último, su padre para los primeros 100 participó en 114 juegos, en el último de ellos bateó de 4-3 y quedó con 100 exactos, ocurrió el 26 de diciembre de 2001 cuando jugaba con Caribes de Oriente, que en ese entonces recibieron y vencieron 9x8 a Tigres de Aragua.

Eventualmente, totalizó 788; 539 para Caribes, 112 con Magallanes y 137 en Bravos de Margarita. 138 de ellos fueron cuadrangulares, récord vitalicio en la Liga.