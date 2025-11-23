LVBP: Tiburones montó el budare y Magallanes no sale adelante

Suscríbete a nuestros canales

Resulta absolutamente raro que en el contexto de la LVBP, algún equipo sea blanqueado en alguna oportunidad, pero resulta que eso ocurrió en días consecutivos con los Navegantes del Magallanes, este sábado ante Bravos de Margarita.

Dicho en criollo, luego de recibir un arepazo de 2x0 por parte de los insulares, las cosas nada bien salieron contra Tiburones de La Guaira en el parque de estos; entre un juego y el otro los navieros se fueron de 31-7 para .226 y de 28-3 o lo que es igual .107, una anemia inocultable.

Así Eric Pardinho (4.1), Luis Peña (2.2),Oddanier Mosqueda (1) y Arnaldo Hernandez (1) concretaron la blanqueada.

En una disputa absolutamente contraria a la Liga Venezolana de Beisbol Profesional, la pizarra final quedó en 1x0m con esa única rayita acontecida en la baja del 6to, todo por cuadrangular de Franklin Barreto.

Ganó Luis Peña (2.3), perdió Bryan Mata(2-2), Salvó Arnaldo Hernández (2).