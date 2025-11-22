LVBP: Jorge García apuntaló el gran arepazo que Bravos le metió al Magallanes

Suscríbete a nuestros canales

En la primera parte de este 2025/2026, los Navegantes del Magallanes de manera evidente fueron el elenco más deficiente en la faceta ofensiva, y sobre ese hándicap se afincaron los Bravos de Margarita con un blanqueo que apuntaló el iniciador Jorge García.

El joven panameño ofreció calidad en el Estadio Nueva Esparta, sede delos insulares, 5.2 entradas de 4 hits, incurrió en 2 bases por bolas y por la guillotina pasó a 2 toleteros, Sandy León y Andretty Cordero, ambos en el inning 3. Aunque en cada entrada se le embasó algún toletero, encontró los recursos y el apoyo de su defensiva que concretó 4 doble plays.

Por su parte, el bullpen del mánager Henry Blanco correspondió y aseguró la lechada; Dédgar Jiménez (0.1), Ángel Rondón (1.1), José Quijada (0.2) y Claudio Custodio (1), que en combinado recibieron 3 imparables pero solo cedieron 1 boleto además de ponchar a 4.

Bravos de Margarita montaron el budare

Con ese gran trabajo, fue mínimo pero suficiente lo que debió aportar la ofensiva, que en el mismo capítulo 1 marcó cuando Breyvic Valera sonó doble y anotó gracias al sencillo de Moisés Gómez.

En la alta de la 5ta José Martínez comenzó con imparable, llegó a segunda por hit de Valera y pisó el pentágono tras el indiscutible de Alexi Amarista que dibujó el eventual resultado final: Magallanes 0, Margarita 2.

El lauro correspondió a García (3-2, efectividad de 3.71 y whip en 1.24). Salvó Custodio (1, 2.40/1.33); perdió el abridor nauta José Suárez (0-1, 1.17/1.30) que dejó línea en 4 entradas de 5 indiscutibles, 1 anotación que fue limpia, dio 1 pasaporte y ponchó a 3.

Navegantes del Magallanes sin pólvora

Por Bravos, Breyvic terminó de 4-3 , subió su promedio a .322 y el porcentaje de embasado a .431. En la causa perdida de los Navegantes, Carlos Rodríguez estuvo perfecto con el madero, de 4-4, aumentó a .328 y .388 respectivamente.

Los isleños dejaron su récord en 16-14, aún en el 4to puesto pero ahora a ½ de Caribes de Anzoátegui, 1 de las Águilas del Zulia y se mantuvieron a 1.5 de Tigres de Aragua en el 1er lugar.

Magallanes desmejoró a 12-18, alejándose 5.5 de la azotea y 1.½ del siguiente peldaño donde están Tiburones de La Guaira junto a Cardenales de Lara.