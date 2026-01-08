Nuevo equipo de la Liga Americana entra en disputa por Luis Arráez

Suscríbete a nuestros canales

Varios peloteros venezolanos siguen en la lista de agentes libres de cara al temporada 2026 y uno de los nombres más interesantes, es el de Luis Arráez, quien es pretendido por una novena que milita en el Oeste de la Liga Americana.

El bateador con mejor contacto de las Grandes Ligas aparentemente tiene a varias organizaciones interesadas en él, incluyendo los Yankees de Nueva York y los Dodgers de Los Angeles. A este lista de interesados se le debe sumar un nuevo nombre.

Luis Arráez es pretendido por los Angelinos:

La otra novena californiana, los Angelinos de Anaheim, también dieron a conocer su intención de hacerse con los servicios del hiteador venezolano, con la misión de añadir mayor contacto a su alineación y tener a un pelotero que pueda estar constantemente en las almohadillas.

Esta información se dió a conocer a través del medio "The Mound Visit", quienes añadieron a otra tres franquicias: Piratas de Pittsburgh, Rojos de Cincinnati y Rockies de Colorado. No obstante, el que luce con más posibilidades es el de los Angeles, quienes están dispuestos a ofrecer un acuerdo de tres años y 36 millones de dólares.

¿Luis Arráez podría aumentar su poder en el venidero torneo?

La "Regadera" es el único pelotero con tres títulos de bateo consecutivos y con equipos diferentes, pero una de sus metas de cara al torneo de 2026 podría ser tratar de aumentar su poder ocasional, de acuerdo a algunas imágenes de sus entrenamientos de pretemporada.