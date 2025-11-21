LVBP: Grégor Blanco destaca esta cualidad de Marco Davalillo para dirigir a Tiburones

Suscríbete a nuestros canales

El pasado lunes, luego de perder 18x15 ante Caribes de Anzoátegui, el alto mando de los Tiburones de La Guaira decidió culminar su relación de trabajo con el dirigente Gregorio Petit, que en su primera experiencia en la LVBP con ese rol, dejó marca de 11-15. Su lugar le fue entregado a Marco Davalillo.

La designación por supuesto no pudo pasar por debajo de la mesa, en especial por el amplio currículo del nuevo estratega, donde ha acumulado distintos éxitos con diversos elencos, incluidos los propios escualos.

Marco Davalillo, figura de respeto

Ganador dos veces del Premio Mánager del Año, subcampeón con los Tiburones en el torneo 2011/2012, han sido parte de esos logros que dan forma y fondo a un modo de dirigir que se ha ganado el respeto de elencos en los que estuvo al frente, como Caribes de Anzoátegui, Bravos de Margarita y Águilas del Zulia.

Con Davalillo al frente, en La Guaira esperan se encarrilen las cosas para ascender en la tabla de posiciones; particularmente Grégor Blanco, otrora figura como jugador tiburón y ahora asistente a la Presidencia y Operaciones de Beisbol, destacó el amplio conocimiento de Marco acerca del grupo con el cual trabaja:

LVBP - Tiburones de La Guaira

“Marco ha manageado a prácticamente todos los coaches que tenemos, Álex Cabrera, Francisco Rodríguez, Liu Rodríguez y de ese liderazgo de él es importante porque sabe llevarsela bien con ellos, es un mánager que conoce la Liga, que conoce mucho los pitchers que tenemos, los de otros equipos también. La Verdad estamos súper contentos y vamos a salir adelante”, indicó como parte de sus declaraciones al Departamento de Prensa del cardumen.