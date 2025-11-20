LVBP: Este ha sido el mejor bateador en la primera parte del torneo 2025/2026

Suscríbete a nuestros canales

Llegada la jornada de este 20 de noviembre, 6 de los 8 equipos de la LVBP cumplieron la mitad de su correspondiente calendario de juegos: Caribes de Anzoátegui, Tigres de Aragua, Bravos de Margarita, Cardenales de Lara, Tiburones de La Guaira y Navegantes del Magallanes; de un tiempo para acá se ha acostumbrado a mencionar los peloteros más destacados en diversas facetas del juego, para esta ocasión citaremos a los bateadores.

En este sentido, nos decantamos Jadher Areinamo que en 26 partidas demasiado ha destacado para los Tiburones; en el lapso se fue de 102-37 y añadió 6 dobles, 10 cuadrangulares, 32 remolcadas, 26 anotaciones al tiempo que su línea ofensiva dicta:

Average de .363.

Porcentaje de embasado (PEB) de .417

Slugging en .735

OPS en 1.152

Jadher Areinamo, el más feroz de los Tiburones

Se trata de una línea apoteósica que le hace un aspirante legítimo al Premio Jugador Más Valioso, aún cuando La Guaira está fuera de la zona clasificatoria.

El joven toletero no solo es líder de la LVBP en jonrones, es que su frecuencia hace posible poder cuando menos equiparar la marca para una temporada, en los maderos de Álex Cabrera y Renato Núñez.

Para más, apuntala el departamento de remolcadas siendo el único con al menos tres decenas; igual el de anotaciones, está al frente de las bases totales con 75, del slugging, del OPS, en dobles se ubica 3ro junto a otros 11 y es 4to en average.

Por su parte, Harold Castro no se ha quedado atrás en sus 17 partidas para Leones del Caracas; en el lapso el “Tren del 23” se fue de 69-30 y añadió 5 dobles, 2 cuadrangulares, 15 remolcadas, igual número de anotaciones que deja línea ofensiva en:

LVBP - Estadísticas - Beisbol - Números - Bateadores

.435 de average

.453 en (PEB)

.594 de slugging

1.047 en OPS

Adicional a eso, el dorsal 3 de los melenudos es el líder bate del momento, mientras que en PEB va 3ro, en slugging y OPS 4to.

Otro que merece reconocimiento es Simón Muzziotti de las Águilas porque escolta a Harold Arnaldo en la carrera por el título de bateo, tiene .417 y ellos son los únicos toleteros con los turnos correspondientes, que acumulan cuando menos .400.

Además de eso, el jardinero de los zulianos es el mejor en hits con 40, PEB con .477, se posiciona 2do en dobles con 7 e igualado con otros cuatro colegas, también en OPS 1.081 y 3ro con slugging de .604.