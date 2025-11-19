LVBP: Cardenales aprovechó parpadeo de Leones y profundizó su crisis

Suscríbete a nuestros canales

Ciertamente durante la quinta semana de LVBP, tanto la afición como parte de la prensa analítica (donde nos incluímos), cuestionaron el manejo del pitcheo por parte del mánager José Alguacil, empero, este 17 de noviembre, en el primero de una doble tanda ante Cardenales de Lara, los movimientos fueron del modo en que muchos estuvieran de acuerdo pero no funcionó y la crisis de los Leones del Caracas se profundizó a 5 derrotas seguidas.

En una partida estipulada a 7 innings, para la parte alta del 6to, los pájaros rojos dominaban por 1 carrera y el dirigente caraquista trajo a Anthony Vizcaya, este respondió retirando por la vía rápida. Solo quedaba esperar que la ofensiva hiciera su parte y así fue.

Por su parte, el estratega César Isturiz convocó al dominicano Juan Zapata, pero este fue recibido ingratamente por Aldrem Corredor con sencillo, salió Liván Soto de corredor emergente y Leandro Cedeño destapó su segundo cuadrangular de la tarde-noche. Todo era bonito para los caraquistas en ese momento, lucieron reanimados nuevamente.

Pero el beisbol es impredecible, la LVBP aún más de modo particular y Carlos Hernández, como se esperaba, fue colocado para cerrar la partida; retiró a Yonny Hernández, ponchó a Juan Yépez y en lo sucesivo se engalletó amargamente.

Ildemaro Vargas le despachó hit, Luisángel Acuña sacó boleto, Everson Pereira también ligo imparable, entró la carrera mientras Yonathan Daza intentó sacar a Acuña en tercera base, en primera instancia se cantó out, la jugada fue retada y se cambió a quieto.

Ya en la 8va (extrainning), Ricardo Rodríguez fue el nuevo lanzador león. Samuel Zavala ejecutó toque de sacrificio y movió a la antesala al corredor asignado en segunda (Regla Panamericana) Jermaine Palacios, remolcado luego con indiscutible de Alí Sánchez.

Hunter McMahon continuó en la lomita para cerrar el tramo, Liván Soto también se sacrificó para mover a Daza, dieron boleto intencional a Cedeño, reemplazado por José Rondón pero Johnny Pereda bateó para doble play.

Resultado final Lara 5, Caracas 4.

Como señalamos, Leandro Cedeño sonó par de jonrones, el primero en la 4ta contra el abridor Max Castillo, remolcó 2.

Ganó Hunter McMahon (2-1, 3.38 de efectividad, 1.31 en whip) en relevo de 2 episodios de 1 solo pasaporte. Perdió Rodríguez (0-1, 2.38, 1.41), cedió 1 inatrapable, 1 rayita que fue sucia, dio 1 boleto más 1 ponche; Hernández (12.27, 2.18) incurrió en su tercera oportunidad de rescate malograda en 4 presentaciones.

Para Lara, a la ofensiva destacaron Vargas, Acuña y Rafael “Balita” Ortega, con 2 hits cada uno.