LVBP: Estas son algunas marcas de pitcheo en la historia del Round Robin

De manera oficial la Liga Venezolana de Beisbol Profesional (LVBP), retomará acciones el próximo miércoles 7 de enero, fecha en la que se abordará la segunda jornada del Round Robin 2025/2026; en un comunicado se indicó que tanto el circuito como “los equipos participantes darán a conocer oportunamente la reestructuración del calendario de juegos, con el objetivo de garantizar el desarrollo de la competición”.

Así, mientras Águilas del Zulia, Cardenales de Lara, Bravos de Margarita, Navegantes del Magallanes y Caribes de Anzoátegui definen ese detalle, veamos algunos de las marcas vigentes para esta etapa del torneo cuando de pitcheo se trata.

Presentaciones:

Para un Round Robin Anthony Vizcaya con 14, dejó el tope. Ocurrió en el 2022/2023 cuando estaba con los Navegantes, que por cierto, fueron de 14.1 innings sin permitir anotación alguna.

De manera vitalicia, nadie como Víctor Moreno, que sumó 87. En la 2001/2002 realizó 2 aperturas con Pastora de Los Llanos, con Tigres de Aragua añadió 68 entre 2003/2004 y 2011/2012 (no consecutivos), luego fueron 7 para Magallanes en 2009/2010 y 10 en Lara en 2012/2013, con estos dos en calidad de refuerzo y/o sustituto.

Entre jugadores activos, Pedro Rodríguez de las Águilas, es puesto 9 con 55 junto a Álex Herrera.

Victorias:

En una sola versión de este lapso, la máxima cantidad son 5, logro de Édgar Ramos como abridor de los Navegantes durante la 1996/1997. Lo consiguió en igual número de aperturas en las que sumó fantásticos promedios de carreras limpias permitidas, 0.81, y whip, 0.90.

De por vida, Edwin Hurtado apuntala con 20, 19 de ellas para el Cardenales y la restante durante su ciclo en Leones del Caracas.

Cuando se trata de peloteros aún en play, Junior Guerra se ubica en la 9na casilla, compartida con Mike Romano y Vladimir Núñez, ellos con 7. Prosiguen Gustavo Chacín que dejó 8, Juan Francisco Castillo, Wilson Álvarez y Andrew Lorraine con 9, además de Urbano Lugo hijo, Omar Daal, Édgar Ramos, Juan Carlos Pulido y Géremi González con 10.

Juegos Salvados:

Francisco Rodríguez, como refuerzo de los Leones, en la 2004/2005 se acreditó 6, año en que superó su propia marca de 5, establecida en el calendario precedente con Tiburones de La Guaira.

Durante una carrera, el propio “Kid” está al frente; totalizó 31, con Tiburones fueron 23, con el Caracas las citadas 6 y 2 con Magallanes en 2006/2007.



Silvino Bracho es el líder entre activos; lleva 15 que le equiparan con Juan Carlos Gutiérrez en el 4to puesto en la existencia de este formato. Continúan Richard Garcés y Jean Machí con 16, Oscar Henríquez y Francisco Buttó con 22, después “K-Rod.

Ponches:

Otro histórico del Round Robin; Giovanni Carrara por la guillotina pasó a 29 en 24.1 episodios del 2000/2001 con Lara. Eso le dejó un promedio de 10.7 por cada 9 entradas.

También él, se erige como el mejor de siempre con 207; con sus Cardenales completó 194, los otros 13 como sustituto de los Leones en 2003/2004.

Finalmente entre activos, Junior Guerra tienen 70 para ser puesto 18; le siguen Joán López con 71, Juan Carlos Gutiérrez 72, Ramón García y Ramón Ramírez 73. Un poco más lejos, Urbano Lugo hijo con 85.