LVBP: Bravos de Margarita con el reto de repetir esta cualidad para buscar otra Final

Durante la ronda eliminatoria, los brazos insulares fueron 3ros en efectividad y whip

Por

Harold Capote Fernández
Viernes, 02 de enero de 2026 a las 07:14 pm
LVBP: Bravos de Margarita con el reto de repetir esta cualidad para buscar otra Final
Foto: Prensa Bravos de Margarita
En realidad, ningún elenco de la LVBP culminó la eliminatoria 2025/2026 con estadísticas de calidad en los más básicos ítems de pitcheo; el mejor de todos, en cuanto a promedio de carreras limpias permitidas y whip, fueron los Navegantes del Magallanes con 4.18 y 1.48 respectivamente. Pero no tan alejados estuvieron los Bravos de Margarita.

El grupo dirigido por Henry Blanco, en esos mismos apartados dejó 4.78 y 1.54, en ambos ubicándose 3ros. Para ellos fundamentales fueron:

Bravos de Margarita, pitcheo aceptable para los estándares de la LVBP

Werner Leal, relevista con 3.13/1.09
Claudio Custodio, cerrador con 3.16/1.56
José Quijada, relevista y cerrador que ya no está con 3.21/1.29
Carlos Navas, otro de relevo que totalizó 3.28/1.50
Carlos Suniaga, hombre del bullpen con 3.64/1.35
Melvi Acosta, abridor que mostró 3.64/1.47
Jorge García, brazo para inicios con 4.01/1.35
Abdiel Saldana, iniciador con 4.29/1.39

Ellos por un lado, pero en lo que se refiere al Round Robin del torneo precedente, los brazos insulares fueron los mejores con 3.21 de efectividad y whip en 1.31. Performance que fundamentó el primer arribo a una final para esta franquicia.

Precisamente en una etapa corta como la que inicia este 2 de enero, el pitcheo adquiere mayor importancia y en Bravos claro que esperan se repita algo similar y por qué no, de más categoría.

Para conseguirlo muchas serán las cosas que deben conjugarse, y el factor experiencia forma parte de la fórmula; en este sentido, Margarita para este Round Robin igualmente contará con Leal, Custodio, Navas y Acosta. Por su parte, Suniaga conoce el terreno por sus labores con Tigres de Aragua además de Tiburones de La Guaira.  

TEMAS DE HOY:
Viernes 02 de Enero de 2026
Beisbol