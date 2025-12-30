LVBP: ¿Qué equipo fue el mejor de la eliminatoria en el torneo 2025/2026?

Suscríbete a nuestros canales

La temporada LVBP 2025/2026 de principio a fin fue muy reñida, al punto que en términos matemáticos cada uno de los ocho elencos tuvo clara oportunidad de superar la ronda eliminatoria, por esa razón, encontramos apropiado responder en plural el planteamiento para el título de esta nota.

Decantarse por uno solo sería impreciso por múltiples razones, por ejemplo, Tigres de Aragua comenzó con excelente marca de 4-0 y luego de sus primeros 9 partidos, reflejaron un fantástico 8-1; empero, eventualmente desaceleraron a medida que se avanzó en el calendario y descendieron hasta el 6to puesto, que como sabemos implicó pasar por la incómoda alcabala que representa el play in, con todo y que es postemporada.

Bravos de Margarita por su parte, bien se pueden definir como los más consistentes, y en clara línea ascendente; tras 10 compromisos mostraron 4-6, con 20 completados tenían 11-9, luego de 30 estaban 16-14, de 40 llevaban 22-18, con 50 en 29-21 pero cerraron la ronda regular con 6 descalabros al hilo que les costó el 1er lugar.

Tigres - Bravos - Cardenales - Navegantes - Águilas

Respecto a Cardenales de Lara, mostraron una secuencia similar a la de los insulares; 4-6 en su primera decena, 9-11 en 20, 14-16 tras 30, en 40 reflejaban 20-20, 26-24 completados 50 pero con la diferencia de que cerraron con 4-2 para posicionarse solos en la azotea.

Lo de Navegantes del Magallanes fue una de las narrativas más especiales al menos de esta centuria; un equipo que experimentó terrible comienzo de 1-3 que se agravó a 2-6 y para más a 5-14 que les mandaron al foso, empero, ante su archirrival Leones del Caracas, en el Estadio Monumental con amplio lauro de 11x4, iniciaron un punto de inflexión que a la larga les metió directo en el round robin como 3er puesto y marca positiva de 29-27. Cuidado si esta historia termina igual a la del 1978/1979 cuando se proclamaron campeones de la LVBP y la Serie del Caribe.

Águilas del Zulia fue otro que se vio formidable por un lapso, incluso cuando por mucho tuvieron (y finalizaron) con el más deficiente diferencial de carreras anotadas y rayitas recibidas. El grupo de Lipso Nava tuvo la virtud de olvidar rápido las palizas que incidieron en esa situación y pelearon los mejores puestos del standing, solo que del mismo modo atravesaron peligrosa racha adversa 7 tropiezos que por fortuna, no les sacó de los cuatro mejores.

LVBP - Beisbol - Números

Caribes de Anzoátegui mantuvo el enfoque, sacó provecho de los buenos momentos y estos sirvieron de colchón para amortiguar los malos ratos; no cerraron con balance negativo, pero la temporada del todo fue positiva por ser la primera con menos derrotas que triunfos en relación a los tres calendarios previos.

Tiburones de La Guaira y Leones del Caracas estuvieron signados más por la inconsistencia, por eso fueron los únicos con saldo rojo; ambas organizaciones tal vez emprendan una reestructuración que en el caso de los melenudos, los resultados sugieren debe ser más intensa.