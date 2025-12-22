LVBP: Renato Núñez recibe este mérito del coach de bateo del Magallanes

Suscríbete a nuestros canales

Luego de un fenomenal desempeño el año pasado, cuando igualó la marca de más jonrones en un torneo de la LVBP con 21, que acompañó con grandiosa línea ofensiva de .311 en average, .411 en porcentaje de embasado, .700 de slugging y 1.111 de OPS, en este torneo 2025/2026 todo ha sido distinto para Renato Núñez.

Siendo objetivos, sería injusto haber esperado repitiese una cosecha similar de cuadrangulares; en octubre sonó dio 1 en 11 partidas, para noviembre solo fueron 2 a lo largo de 22 duelos, pero en este diciembre ha dado 6 y lo más sorprendente, 4 en los dos juegos previos al de este domingo, incluyendo 3 el viernes contra Cardenales de Lara.

Renato Núñez con resiliencia

El ritmo ascendente ha sido reflejo de resultados en el proceso de ajustes, algo que requiere trabajo y así lo reconoció Kleninger Terán, coach de bateo de los Navegantes del Magallanes y quien en ese cargo, reemplazó a Ender Chávez:

“Hay que darle mérito por completo porque como sabemos, empezó mal, no fue fácil la parte mental, con presión pues es una persona que estaba supuesta a hacer el trabajo, pero fíjate, desde que tengo el trabajo me lo ha hecho fácil porque tiene su rutina, es fácil de escuchar y ha trabajado mucho para estar donde está y esos batazos ya se están viendo”, subrayó.

Asimismo, la primera mitad de temporada fue muy complicado para Magallanes, que a pesar de que ha contado con el mejor pitcheo del circuito, su ofensiva ha representado muchos inconvenientes, situación en la que influyó la baja de Renato Rafael.

LVBP - Navegantes del Magallanes - Kleninger Terán - Beisbol - Estadísticas

En los dos primeros meses dejó línea ofensiva en .250/.391/361/.752, nada mal pero cayó en el siguiente lapso donde arrojó .123/.239/.263/.502 y en esto, también pudo tener incidencia la situación del equipo:

“Posiblemente los primeros resultados le causaron un poco de presión, pero pudo hacer el ajuste, los grandes peloteros cuando los aplican tienen éxito. Se mantuvo trabajando, haciendo su rutina tranquilo y se pueden ver los resultados”, reiteró.

Tras la jornada de este 21 de diciembre, en la que se perdió el último de la serie contra Leones del Caracas, Núñez ha acumulado de manera general .210/.339/.449/.788. Salvo el primero, en el resto con saldo positivo.