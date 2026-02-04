¿Buscas ganadores? No descuides a los pupilos de Luis Peraza este domingo en La Rinconada

Suscríbete a nuestros canales

En las instalaciones del hipódromo La Rinconada, el equipo de Meridiano Web tuvo la oportunidad de interactuar con los protagonistas de la reunión 06 de la temporada 2026. Uno de los más destacados es el trainer Luis Peraza, quien competirá con cuatro prometedores purasangres en la prueba dominical.

La Rinconada: Luis Peraza Entrevista Ganadora R06

Durante su charla con el personal de Meridiano Web la mañana de este miércoles 04 de febrero, Peraza ofreció una visión detallada sobre las condiciones de sus ejemplares, donde expresó su optimismo sobre el rendimiento que ofrecerán en las carreras del domingo, lo que promete una jornada llena de emoción para los amantes del hipismo.

“Buenos días para toda la fanaticada, este fin de semana nos fue bien con la línea de Kleobule, al batirla de récord. A Dios gracias para los que preguntan por la yegua, ella llegó excelente y hoy miércoles se le dio un día de regalo más”.

Trainer el primero de esos compromisos es a la altura de la segunda válida dominical con el ejemplar White Arrow. ¿Qué nos puede decir?

-Este ejemplar viene de mejorar muchísimo y pienso que lo hubiera echo mejor si no sufre ese tropiezo por la baranda, este fin de semana con mucho animo este caballo y no lo dejen fuera de sus combinaciones que él va decidir.

Luego el guerrero Vida es parte de la nómina de la tercera válida.

- Este es mi ejemplar principal para el fin de semana. Si logra repetir su actuación anterior, estaremos en la definición; además, el descargo de cuatro kilos es un factor determinante. Es un caballo 'de hierro' al que le ponemos todo el corazón, y confiamos plenamente en que cruzará la meta en ganancia.

Para la Condicional Especial otra gran rendidora de la cuadra, Princesa Manuela que regresa luego de 203 días fuera de pista.

- Reaparece este domingo y, aunque todavía le falta un poco de condición, este compromiso servirá para dejarla puesta al ciento por ciento. Sin embargo, su jerarquía es tanta que vamos a poner todo nuestro empeño para buscar la sorpresa. Es una yegua de mucha clase que no debe faltar en sus combinaciones.

5y6 nacional: Entrevista ganadora Datos Hípicos

La carrera que todos quieren ganar, la sexta válida del 5y6 nacional tiene una carta llamada Princess Atena.

- Es uno de nuestros principales compromisos para este fin de semana, ya que mantiene condiciones impecables. Tanto su jinete como el equipo estamos muy entusiasmados; tengan mucho cuidado con ella, porque tiene todo lo necesario para cerrar la jornada con una victoria.