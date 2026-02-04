Peloteros venezolanos figuran en roster de Curazao para Serie de las Américas

Suscríbete a nuestros canales

Curazao será una de siete participantes que dirán presente en la segunda edición de la Serie de las Américas, que se realizará del 5 al 13 de febrero desde el Monumental Simón Bolívar de La Rinconada y el Fórum La Guaira, ubicado en Macuto.

Además de lo que pueden mostrar representaciones de Venezuela y Colombia, que reúnen requisitos para ser candidatos al título con Navegantes del Magallanes y Caimanes de Barranquilla, los curazoleños también destacan entre los favoritos a pelear por el trono, con una plantilla que contará con el múltiple ganador de Guante de Oro, Andrelton Simmons, y el experimentado Wladimir Balentien.

La selección también tendrá presencia importante de peloteros venezolanos, que inyectarán poderío al combinado, tomando en cuenta su trayectoria en el béisbol venezolano. Lanzadores como Osmer Morales, quien ganó el Pitcher del Año en la LVBP, y Néstor Molina encabezan a las figuras criollas que dirán presenten con el uniforme isleño.

Roster de Curazao para Serie de las Américas 2026