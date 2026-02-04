Serie de las Américas

Peloteros venezolanos figuran en roster de Curazao para Serie de las Américas

Curazao presenta una platilla atractiva para la segunda edición de la Serie de las Américas, con varios peloteros criollos como protagonistas

Por

Meridiano

Miércoles, 04 de febrero de 2026 a las 12:12 pm
Curazao será una de siete participantes que dirán presente en la segunda edición de la Serie de las Américas, que se realizará del 5 al 13 de febrero desde el Monumental Simón Bolívar de La Rinconada y el Fórum La Guaira, ubicado en Macuto.

Además de lo que pueden mostrar representaciones de Venezuela y Colombia, que reúnen requisitos para ser candidatos al título con Navegantes del Magallanes y Caimanes de Barranquilla, los curazoleños también destacan entre los favoritos a pelear por el trono, con una plantilla que contará con el múltiple ganador de Guante de Oro, Andrelton Simmons, y el experimentado Wladimir Balentien.

La selección también tendrá presencia importante de peloteros venezolanos, que inyectarán poderío al combinado, tomando en cuenta su trayectoria en el béisbol venezolano. Lanzadores como Osmer Morales, quien ganó el Pitcher del Año en la LVBP, y Néstor Molina encabezan a las figuras criollas que dirán presenten con el uniforme isleño.

Roster de Curazao para Serie de las Américas 2026

  • Lanzadores: Gillian Wernet, Ángel Vilchez, Néstor Molina, Adrián Luna, Osmer Morales, Mikel Manzano, Robert Colina, Nomar Rojas, Alvin Herrera, Brayan Pérez, José Vicente Campos, Luis Rijo Cleivert Pérez, Manuel Cachutt y Temesh Lourens.
  • Cuadro interior: Andrelton Simmons, Wladimir Balentien, Luis Atiles, Jecksson Flores, Juremi Profar y Gedionne Marlin.
  • Jardineros: Ericson Leonora, Raysheandall Michel, Anthony Jiménez y Nichol Para.
  • Receptores: Hendrik Clementina y Keinner Piña.

 

BEISBOL

FARÁNDULA

HIPISMO

