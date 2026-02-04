Mira los juegos para la jornada de este miércoles en la Serie del Caribe

Suscríbete a nuestros canales

La primera ronda de la Serie del Caribe está a punto de llegar a su fin y por lo tanto, es importante saber cuáles serán los desafíos que se llevarán a cabo en la penúltima jornada.

Esto con la misión de ir descifrando qué equipo podría quedar eliminado y cuáles pintan con mayores posibilidades de avanzar de avanzar a las semifinales, las cuales inician el próximo viernes.

Juegos para este jueves en la Serie del Caribe:

- Federales de Chiriqui (Panamá) vs. Leones del Escogido (República Dominicana) a las 4:00pm hora venezolana.

- México Verde vs México Rojo a las 9:00pm (hora venezolana).