Mira los juegos para la jornada de este miércoles en la Serie del Caribe

Esta será la penúltima jornada de la primera ronda del torneo 

Miércoles, 04 de febrero de 2026 a las 03:09 am
La primera ronda de la Serie del Caribe está a punto de llegar a su fin y por lo tanto, es importante saber cuáles serán los desafíos que se llevarán a cabo en la penúltima jornada.

Esto con la misión de ir descifrando qué equipo podría quedar eliminado y cuáles pintan con mayores posibilidades de avanzar de avanzar a las semifinales, las cuales inician el próximo viernes.

Juegos para este jueves en la Serie del Caribe:

- Federales de Chiriqui (Panamá) vs. Leones del Escogido (República Dominicana) a las 4:00pm hora venezolana.

- México Verde vs México Rojo a las 9:00pm (hora venezolana).

Miércoles 04 de Febrero de 2026
