Copa Libertadores: Deportivo Táchira no puede en el debut y estos fueron sus goles

Suscríbete a nuestros canales

En un encuentro marcado por la intensidad y el uso estratégico de la altitud, el Club The Strongest de Bolivia logró una victoria crucial de 2-1 frente al Deportivo Táchira venezolano. El duelo, correspondiente a la ida de la Fase 1 de la Copa Libertadores, se definió gracias a la efectividad desde el punto penal en el Estadio Hernando Siles.

Strongest y su efectividad desde los doce pasos

A pesar de jugar a 3.650 metros sobre el nivel del mar, al conjunto boliviano le costó establecer un dominio claro en la primera mitad. El "Tigre" basó su ofensiva inicial en remates de media distancia, destacando un disparo del argentino Jonathan Bustos que exigió al guardameta visitante, Jesús Camargo.

Por su parte, el Deportivo Táchira planteó un esquema defensivo sólido, buscando castigar al contragolpe. Sin embargo, la falta de definición de Adalberto Peñaranda y Delvin Alfonzo en situaciones de mano a mano impidió que los venezolanos tomaran la ventaja en el primer tiempo.

El guion del partido cambió en la segunda mitad con el ingreso de Carlos Roca que empezó a generar espacios por la banda izquierda, luego hizo una conexión con Carlos Ventura, quien lanzó un ataque en solitario y fue derribado dentro del área en el minuto 52; el penal fue cobrado por Jaime Arrascaita.

El Táchira no se rindió y empezó a empujar, hasta genera en el minut63 un tiro de esquina que cobró Villalpando y que conectó con Carlos Calzadilla para el 1-1 temporal.

A falta de 10 minutos para el final, Abrego anotó el segundo para The Strongest, en la repetición de un penalti que había atajado Camargo a Arrascaita y que quedó invalidado por invasión de área durante esa ejecución.

Próximo encuentro

Con este resultado, The Strongest viajará a Venezuela con una ventaja mínima. El partido de vuelta se disputará el próximo 10 de febrero en el Polideportivo de Pueblo Nuevo, en San Cristóbal, donde se definirá quién avanza a la siguiente ronda del torneo continental.