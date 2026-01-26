Álvaro Recoba habló para Tercer Tiempo y reveló detalles de la pretemporada del Deportivo Táchira

Suscríbete a nuestros canales

Los días avanzan y cada vez queda menos para el inicio oficial del Torneo Apertura del Futve, en el que se espera que el Deportivo Táchira sea uno de los protagonistas, sobre todo desde la llegada de Álvaro Recoba a ese banquillo.

A propósito de la cercanía del inicio del balompié criollo, previsto para el jueves 29 de enero, desde Meridiano Televisión se buscó al técnico uruguayo para conocer sus impresiones en la previa de la acción.

El técnico, que está en este momento en la pretemporada del equipo, dejó declaraciones en el programa uno del debate futbolero en el país, Tercer Tiempo, por donde calificó sus primeros días al frente de la oncena aurinegra.

"El día que llegamos le dijimos a los muchachos que se dejaran entrenar y confiaran en el trabajo, que confiaran sobre todo en lo que nosotros le brindamos a ellos y ellos se han brindado al 100%...estamos en una etapa en la que el equipo va entendiendo lo que nosotros queremos, pero se necesita mucha repetición, mucho trabajo", dijo de entrada el DT.

¿En qué tiempo se verá el Deportivo Táchira que quiere Recoba?

El estratega fue anunciado como nuevo líder del proyecto en noviembre de 2025 y ha podido estar desde el inicio de la pretemporada, en la que reconoce las distancias que existen de lo que quiere ver de sus dirigidos: "Yo creo que las ideas las vas introduciendo en el equipo, hoy nos queda mucho para mejorar, pero el equipo está bien".

Y agregó: "Se necesita un proceso, pero en los equipos grandes el proceso es a base de victorias, por desgracia es así. En el Deportivo Táchira los procesos se sostienen con victorias".

Al tiempo, la llegada del uruguayo se dio en un contexto de renovación casi total en los cimientos del equipo, con hasta 14 bajas en plantilla. "Para que pase lo que pasó, una renovación, quiere decir que el equipo no funcionó de la mejor manera. ¿Qué es no funcionar? Que no se encontró y seguramente el club decidió hacer un recambio".

La salida de un referente como Maurice Cova

El entrenador también habló del caso de un estelar del club en los años más recientes, que sorpresivamente pasó a las filas de Carabobo FC y no pudo ser retenido por la institución.

"En el caso de Maurice no llegué nunca a hablar con él. Nosotros pensábamos certezas, él estaba en el club y se le había intentado renovar rápido, pero se demoró la situación...Estamos con necesidades de tener certezas, porque asumo el equipo y necesito certezas, necesito que los jugadores quieran estar acá", expresó.

Finalmente, hay que decir que el debut del Deportivo Táchira estará protagonizado en un duelo contra el Anzoátegui FC, en condición de local con su gente en el Polideportivo de Pueblo Nuevo, previsto para el 29 de enero.