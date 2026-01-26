Cristian Cásseres define su futuro en Francia

Suscríbete a nuestros canales

El futuro de uno de los referentes de la Vinotinto parece encontrar claridad por estos días, tras varios rumores de cambios que se acercaban a su carrera. Se trata de Cristian Cásseres, el mediocampista de Toulouse.

Justamente, lo nuevo sobre el venezolano lo compartió L'Equipe, portal francés que informó que ahora mismo el jugador tendría un porcentaje alto de permanecer en el club hasta verano.

"Aunque nada es definitivo durante el mercado de fichajes, ahora parece muy probable que la situación de Cristian Cásseres se mantenga sin cambios este invierno. A pesar del deseo del jugador de dejar el Toulouse para experimentar el fútbol de élite", apuntó el medio de comunicación.

Esto último se menciona porque el propio equipo francés se cuenta que rechazó una oferta de 8 millones de euros del Sevilla FC de LaLiga de España.

La postura de Toulouse con Cristian Cásseres

Desde el conjunto galo la actitud fue clara desde que iniciaron los rumores con el criollo, la institución se mantuvo firme en no tener intención de dejarlo marchar a mitad de temporada.

Lo único que podía cambiar esa postura institucional era la vía económica, con alguna oferta superior a los 10 millones de euros, que no terminó llegando por ninguno de los interesados.

"Esta firme postura, según nuestras fuentes, ha convencido al entorno del internacional venezolano (25 años, 44 partidos internacionales) de no seguir buscando una solución antes del 2 de febrero, fecha límite del mercado de fichajes. La reciente propuesta del Genoa, reportada por la prensa italiana, pero que no cumplía con las exigencias del presidente del Toulouse, Olivier Cloarec, y el director deportivo, Viktor Bezhani, fue rápidamente desestimada", comentó L'Equipe.

Finalmente, hay que decir que Cristian Cásseres es ahora mismo uno de los jugadores con mayor regularidad de la plantilla y estaría en gran nivel en este momento de la temporada, lo que es una buena noticia también para la Vinotinto, ahora en manos de Oswaldo Vizcarrondo.