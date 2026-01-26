La Vinotinto gana y lidera su grupo en la Copa América

Suscríbete a nuestros canales

La Vinotinto de Futsal continúa su marcha triunfal en la CONMEBOL Copa América 2026. Tras un debut vibrante, la selección nacional ratificó su excelente momento de forma al derrotar este lunes 4-2 a Chile, un resultado que los catapulta a la cima del Grupo B y los pone a un paso de la clasificación a las fases decisivas.

El equipo dirigido por Robinson Romero saltó al tabloncillo con la confianza que otorgó el primer triunfo del torneo. Sin embargo, no fue un partido sencillo; la "Roja" propuso un juego físico que obligó a los criollos a tirar de variantes tácticas y rotación de banquillo.

La efectividad venezolana fue la clave del encuentro. Los goles fueron repartidos (Víctor Carreño, Jesús Viamonte, Ricxon Arguello y Saimond Francia), demostrando que esta selección no depende de una sola individualidad para hacer daño

Con este triunfo, Venezuela suma 6 puntos de 6 posibles, liderando su zona con autoridad.

Arranque perfecto

Este liderato no es obra de la casualidad. En la primera jornada, la Vinotinto ya había dado un aviso importante al derrotar a Colombia en un "clásico de la frontera" sumamente ajustado que terminó 3-2.

En aquel encuentro, los tantos de Francia, Óscar Fernández y Greidelvid Terán permitieron sumar los primeros tres puntos, dejando claro que el equipo tiene la resiliencia necesaria para aguantar marcadores cortos ante rivales directos.

¿Cuándo es el próximo partido?

Ahora bien, sin tiempo para celebraciones extendidas, la delegación venezolana ya prepara su siguiente batalla. El objetivo es mantener el invicto y asegurar matemáticamente el pase a la siguiente ronda.

Calendario Vinotinto

Rival: Bolivia

Bolivia Fecha: Miércoles, 28 de enero de 2026

Miércoles, 28 de enero de 2026 Hora: 11:00 AM (Hora de Venezuela)

Bolivia llegará con la necesidad de sumar, lo que supone un escenario ideal para que el esquema de Robinson Romero aproveche los espacios y la velocidad de sus laterales.