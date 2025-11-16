Futsal

Venezuela define con Brasil al ganador de la Liga Evolución Futsal

El vencedor de la Zona Norte se medirá a la selección de Argentina en ambas categorías para definir al campeón sudamericano

Por

Wandor Dumont
Domingo, 16 de noviembre de 2025 a las 09:22 am
La cuarta fecha de la Liga Evolución Futsal de la Confederación Sudamericana de Fútbol (Conmebol) - Zona Norte, que se disputó el sábado 15 de noviembre en el Poliedro de Caracas, dejó solo a dos selecciones con opciones para luchar por el título.

Venezuela ha hecho valer su condición de local y el combinado criollo derrotó a su similar de Ecuador en ambos partidos, los chicos de la Vinotinto Sub-20 vencieron a primera hora por marcador de tres goles a dos, mientras que la selección absoluta goleó 5-2.

Vinotinto por el título

Por su parte, Brasil sumó en ambas categorías tras pasarle por encima a Perú, con su doble triunfo se mantuvo con 18 puntos en la tabla general, se mantiene en la cima junto a la Vinotinto. Aunque el quinteto amazónico está por encima por diferencia de goles.

Venezuela y Brasil definirán el primer lugar este domingo 16 de noviembre, el ganador de la Zona Norte, se medirá a la selección de Argentina en ambas categorías para definir al campeón sudamericano.

Perú y Ecuador conservan sus puntajes en la clasificación, mientras que Colombia, que tuvo fecha libre, se mantiene con 6 unidades. Hay que señalar que estas tres selecciones ya no tienen opciones de luchar por el título sudamericano

