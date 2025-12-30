LVBP: Asdrúbal Cabrera consiguió esta importante cifra entre los mánagers más exitosos de Caribes

Suscríbete a nuestros canales

Un amplio sector que forma parte y/o sigue el acontecer de la Liga Venezolana de Beisbol Profesional (LVBP), se sorprendió con la designación de Asdrúbal Cabrera como mánager de los Caribes de Anzoátegui, fundamentalmente porque para el otrora infielder de MLB se trataba de su primera experiencia como técnico.

Eso es algo que no suele ocurrir, ni en este circuito ni en ningún otro, pero en el alto mando de la tribu confiaron en sus naturales capacidades de liderazgo, algo que definió un segmento amplio de su carrera como jugador activo.

Asdrúbal Cabrera, un buen comienzo

La virtud de ascendencia sobre el grupo joven aborigen, entremezclado con las figuras veteranas de los años dorados para la organización, funcionó con hechos y el torneo 2025/2026 fue el de mejor rendimiento grupal respecto a las tres campañas previas donde no se consiguió el pase a la postemporada, siendo además dos veces últimos en la tabla de posiciones.

Este certamen resultó bastante reñido, algo que se apreció de modo constante en el standing, donde los coleros se mantuvieron bastante cerca de las casillas que dan pase a la siguiente instancia. Caribes no estuvo ahí, se mantuvo en buenos puestos y solo la desaceleración sufrida en sus últimos 10 partidos, donde ganaron 4 veces, les dejó en el 5to lugar, es decir, obligados a disputar el play in para aspirar al round robin.

Empero, eso no empañó ni el performance del conjunto, ni el de su estratega de estreno que dio un buen primer paso con 28 lauros en 56 oportunidades y esta cifra, tiene peso cuando se trata de los mánagers de Anzoátegui en los anteriores 11 años.

LVBP - Beisbol - Cifra - Números

En ese tiempo, cuando exclusivamente de victorias se trata, solo Omar López acumuló más que Asdrúbal José:

39 en la 2014/2015

34 en el 2015/2016 y 2016/2017

32 en 2017/2018

31 durante 2018/2019

Luego de ello, siguieron:

25 de Mike Álvarez en 2021/2022

24 entre Jackson Melián y Álvarez para 2020/2021

22 de Morgan Ensberg el año pasado

21 de López en 2022/2023

21 también entre Ramón Borrego y Marco Davalillo en 2023/2024