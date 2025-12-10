LVBP: Tigres de Aragua y Caribes de Anzoátegui acuerdan este cambio

Suscríbete a nuestros canales

Con la cercanía de la fecha límite de cambios en la LVBP, 15 de diciembre, muchos son los rumores que han surgido sobre posibles movimientos, pero uno que se acuerda este miércoles es el que protagonizan Tigres de Aragua y Caribes de Anzoátegui.

Al respecto, los bengalíes ceden la ficha del jardinero Manuel Meléndez, mientras los aborígenes entregan al receptor Ricardo Genovés. Así lo informan los Departamentos de Prensa de ambas organizaciones.

