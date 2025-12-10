LVBP

LVBP: Tigres de Aragua y Caribes de Anzoátegui acuerdan este cambio

Los bengalíes adquieren a un receptor, la tribu a un jardinero

Por

Harold Capote Fernández
Miércoles, 10 de diciembre de 2025 a las 06:08 pm
LVBP: Tigres de Aragua y Caribes de Anzoátegui acuerdan este cambio
Suscríbete a nuestros canales

Con la cercanía de la fecha límite de cambios en la LVBP, 15 de diciembre, muchos son los rumores que han surgido sobre posibles movimientos, pero uno que se acuerda este miércoles es el que protagonizan Tigres de Aragua y Caribes de Anzoátegui.

Al respecto, los bengalíes ceden la ficha del jardinero Manuel Meléndez, mientras los aborígenes entregan al receptor Ricardo Genovés. Así lo informan los Departamentos de Prensa de ambas organizaciones.

 

En breve más detalles…
 

Las más leídas

Las más leídas

Las más leídas

Últimas noticias

BEISBOL

FARÁNDULA

HIPISMO

TEMAS DE HOY:
MLB PSG Eugenio Suárez LVBP Lenyn Sosa
Miércoles 10 de Diciembre de 2025
VE
Escoge tu edición de meridiano.net favorita
VE (Venezuela)
US (USA)
Beisbol