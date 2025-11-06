Caribes de Anzoátegui y Tigres de Aragua dominan la LVBP en este aspecto

Suscríbete a nuestros canales

En el transcurrir de estas tres semanas y una jornada completa, en la Liga Venezolana de Beisbol Profesional (LVBP) mucho se ha hablado por ejemplo, del buen desempeño del pitcheo de los Navegantes del Magallanes, o de la espléndida ofensiva de los Leones de del Caracas, pero hay un aspecto donde ninguno de ellos se equiparan con Caribes de Anzoátegui y Tigres de Aragua.

La defensa gana juegos, y esa faceta vaya que ha ayudado a aborígenes y bengalíes en lo que va del torneo 2025/2026. Ya sabemos la importancia que tienen esos triunfos en octubre, más los de las primeras fechas de noviembre.

Caribes y Tigres ¡recios defensores!

Lo cierto del caso es que ellos se han amparado en esa fortaleza, por eso, previo a la jornada de este 5 de noviembre apuntalan las estadísticas defensivas.

Caribes es 1ero en porcentaje de fildeo con .987, aunado a que son los que menos pecados llevan a cuestas, 7, únicos sin llegar a la decena, además de que han ejecutado la mayor cantidad de doble plays.

LVBP - Estadísticas - Números - Beisbol

Por su parte, Tigres va 1ero en asistencias, 169, 2do en porcentaje, .980, así como en la menor cifra de errores, 12, y doble matanzas, 20. También son 3ros junto a Tiburones de La Guaira en outs, 423.

En Anzoátegui esa virtud requiere el apoyo sobretodo del cuerpo de pitcheo, para poder entrar en la zona clasificatoria. Marchan 7mos con 7-9 a ½ juego de Leones del Caracas; recordemos que el 6to y 5to definirán el cupo comodín para el Round Robin.

Aragua marcha cómodo porque han sido más integrales, 1ros en la tabla con 11-5 que dice bastante.