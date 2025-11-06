LVBP

En el Estadio Monumental también acumulan el 4to mejor porcentaje de lauros

Harold Capote Fernández
Miércoles, 05 de noviembre de 2025 a las 08:15 pm
LVBP: Leones del Caracas es una verdadera amenaza cuando juega en casa por esta razón
Aldrem Corredor, uno de los caraquistas más consistentes al bate | Foto: David Urdaneta
“No hay como el hogar”, “Hogar dulce hogar”, cualquier frase que resalte las virtudes de estar en casa calará muy bien en la realidad estadísticas de los Leones del Caracas, por su puesto, cuando juegan en el Estadio Monumental Simón Bolívar.

Llegada la jornada de este 5 de noviembre, el grupo direccionado por José Alguacil ha disputado 8 partidas en La Rinconada, prevaleciendo en 5 de ellas para porcentaje ganador de .625, del todo destacado aunque no el más impresionante en la Liga Venezolana de Beisbol Profesional (LVBP).

Leones del Caracas ¡Ofensivas fieras en la capital! 

 

 

Cuando se trata de lucirse en terreno propio, nadie como Tigres de Aragua (7-1 para .875), seguidos por Caribes de Anzoátegui (5-2, .714) además de Bravos de Margarita (7-3, .700).

Como ha ocurrido casi todos sus 7 lauros totales, los melenudos ese gran performance ante su público capitalino lo han sustentado en la ofensiva más temible del circuito, misma que está al frente de al menos 8 apartados, y que del mismo modo, es la número 1 en lo siguiente.

En promedio de bateo como locales, los caraquistas exhiben .337, seguidos por Caribes con .332. Solo ellos dos están por encima del denominado potro de los .300. Igualmente, Leones apuntala en:

LVBP - Beisbol - Estadísticas - Números -Temporada 2025/2026

 

Slugging con .513 
OPS .924
Hits 92
Dobles 21
Total de bases 140
Boletos 37
Elevados de sacrificio 5

Y de paso, son 2dos en:

Porcentaje de embasado .411
Jonrones 9 junto a Bravos
Carreras empujadas 55
Anotadas 57 

¿Se acuerdan cuando antes de mudarse al Monumental, muchos tenían dudas por el desempeño con el madero dadas las dimensiones de la nueva sede? 

 

