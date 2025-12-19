FUTBOL INTERNACIONAL

Las figuras Vinotinto comienzan a confirmar su presencia para el Duelo de Leyendas de America 2026

Cuatro nombres legendarios dijeron "sí" al evento Continental

Por

Neyken Vegas
Viernes, 19 de diciembre de 2025 a las 06:03 pm
Las figuras Vinotinto comienzan a confirmar su presencia para el Duelo de Leyendas de America 2026
FOTO: CORTESÍA
Suscríbete a nuestros canales

Las leyendas del balompié no se olvidan y su talento siempre estará intacto aunque pasen los años. Por lo tanto, una muestra de esa magia de jugadores que dejaron un legado en el fútbol se evidenciará en el Duelo de Leyendas de América 2026, donde habrá presencia de la selección Vinotinto.

NOTAS RELACIONADAS

La ciudad de Santiago de Chile será el epicentro de un evento donde convergerán distintos países del continente con sus máximos exponentes en un periodo de tiempo no tan longevo, incluida la escuadra de Venezuela.

Cuatro leyendas Vinotintos confirmaron su presencia en la Copa de Leyendas:

Por parte de la representación venezolana ya hay cuatro nombres confirmados y se espera el anuncio de nuevos nombres que se irán sumando a la convocatoria.

Los cuatro primeros en ser anunciados, son: Juan Arango, Jorge "Zurdo" Rojas, Luis "Pájaro" Vera y Stalin Rivas.

Las más leídas

Las más leídas

Las más leídas

Últimas noticias

BEISBOL

FARÁNDULA

HIPISMO

TEMAS DE HOY:
MLB Estados Unidos Kylian Mbappé Hipismo La vinotinto
Viernes 19 de Diciembre de 2025
EN VIVO
VE
Escoge tu edición de meridiano.net favorita
VE (Venezuela)
US (USA)
EN VIVO
Fútbol