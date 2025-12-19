Las figuras Vinotinto comienzan a confirmar su presencia para el Duelo de Leyendas de America 2026

Suscríbete a nuestros canales

Las leyendas del balompié no se olvidan y su talento siempre estará intacto aunque pasen los años. Por lo tanto, una muestra de esa magia de jugadores que dejaron un legado en el fútbol se evidenciará en el Duelo de Leyendas de América 2026, donde habrá presencia de la selección Vinotinto.

La ciudad de Santiago de Chile será el epicentro de un evento donde convergerán distintos países del continente con sus máximos exponentes en un periodo de tiempo no tan longevo, incluida la escuadra de Venezuela.

Cuatro leyendas Vinotintos confirmaron su presencia en la Copa de Leyendas:

Por parte de la representación venezolana ya hay cuatro nombres confirmados y se espera el anuncio de nuevos nombres que se irán sumando a la convocatoria.

Los cuatro primeros en ser anunciados, son: Juan Arango, Jorge "Zurdo" Rojas, Luis "Pájaro" Vera y Stalin Rivas.