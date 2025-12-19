Real Madrid: Kylian Mbappé quiere cerrar 2025 con récord histórico

Suscríbete a nuestros canales

Kylian Mbappé tiene un último reto antes de despedir el 2025. Real Madrid recibe al Sevilla en el Santiago Bernabéu, con Xabi Alonso cuestionado y el equipo necesitado de un triunfo convincente. Para el francés, la noche puede ser inolvidable, marcando será histórico en el club.

Mbappé suma 58 goles en 58 partidos en 2025. Necesita un tanto para igualar el registro de Cristiano Ronaldo en 2013, con 59 tantos en un año natural. Un doblete lo colocaría en 60 goles, convirtiéndose en el máximo artillero en un año calendario en la historia del Real Madrid.

El delantero ya levantó el Botín de Oro y el Pichichi en su primera temporada como madridista, pero cambiaría cualquier récord por títulos colectivos. La figura de Xabi Alonso ha sido clave en sus mejores registros y cerrar 2025 con un récord histórico reforzaría el final de temporada del club.

Kylian Mbappé el único punto positivo del Real Madrid en 2025

Real Madrid cierra 2025 en medio de dudas colectivas y cuestionamientos hacia Xabi Alonso, pero la figura de Kylian Mbappé se mantiene superlativa. Con 58 goles en 58 partidos, el francés ha sido el motor ofensivo y el único punto de estabilidad en un año turbulento para el club.

Más allá de los tropiezos del equipo, Mbappé lidera la Liga con 17 goles en 17 partidos y encabeza la Champions con nueve tantos. Sus registros lo colocan como el gran sostén del proyecto, el jugador que mantiene viva la esperanza de títulos en la temporada 2026.

Kylian Mbappé y su año más goleador

2025 ya es el año más goleador en la carrera de Kylian Mbappé. Sus 65 goles en 65 partidos (Francia + Real Madrid) lo convierten en su año más rentable desde que debutó en el Mónaco. Tiene todo para ser coronado como Balón de Oro 2026; pero su club debe ayudarlo con los títulos colectivos.