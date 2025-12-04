Real Madrid: Kylian Mbappé pulveriza los registros de Cristiano Ronaldo

Suscríbete a nuestros canales

Kylian Mbappé está demostrando que es el mejor jugador del mundo. Su nivel de juego, asociación, definición lo convierten en el futbolista más letal de la actualidad. Con su doblete al Athletic Club, alcanzó una marca impresionante de goles en 2026, que mantiene en vilo a Cristiano Ronaldo.

Mbappé anotó un doblete contra el Athletic Club en la victoria 0-3 del Real Madrid. El delantero francés registra un total de 55 goles en 55 partidos durante 2025; colocándose a solo 4 tantos de igualar el récord histórico de Cristiano Ronaldo (59) en un año calendario con los merengues.

Kylian aún tiene cinco juegos por disputar, donde podría incluso igualar a CR7, pero establecer su propia marca: Celta de Vigo, Manchester City, Deportivo Alavés y Sevilla. Además, de un juego por la Copa del Del Rey que aún no se sortea; el francés está a las puertas de un registro histórico en el club.

Kylian Mbappé y sus 62 goles en 2025 lo acercan a un registro histórico

Kylian Mbappé no solo está cerca de registrar una marca personal de goles con el Real Madrid. También se encuentra a solo 8 tantos de superar a: Cristiano Ronaldo y Robert Lewandowski (ambos 69 goles) como los segundos máximos goleadores históricos en un año calendario en el Siglo 21.

Mbappé tiene 62 goles en 62 partidos (Real Madrid y Francia), aún le restan 5 encuentros con el club merengue. Si lo logra podría colocarse en la segunda posición histórica con 70 anotaciones. Muy lejos de los 91 tantos que anotó Lionel Messi con el Barca y Argentina en 2012.

