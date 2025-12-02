Cristiano Ronaldo se enfrentará a México previo al Mundial de 2026

Suscríbete a nuestros canales

La Selección Mexicana de Fútbol ha oficializado dos encuentros amistosos de primer nivel que servirán como la prueba final antes de su debut en la Copa Mundial de la FIFA 2026, de la cual es coanfitriona.

En un anuncio que ha generado gran expectación, el Tri se medirá a dos potencias europeas, Portugal y Bélgica, en la fecha FIFA de marzo.

El cuerpo técnico, liderado por Javier Aguirre, busca que estos duelos sirvan para afinar detalles tácticos y recuperar el funcionamiento tras un cierre de año con resultados irregulares.

El duelo estelar: México vs Portugal

El foco principal de la doble jornada de preparación se centra en el enfrentamiento contra la selección portuguesa. El partido se jugará el sábado 28 de marzo de 2026 en la Estadio Banorte.

Cabe destacar, que el encuentro fungirá como el evento de reapertura del emblemático Estadio Azteca tras las profundas obras de remodelación realizadas de cara a la Copa del Mundo.

La presencia de CR7

La Federación Mexicana de Fútbol ha rodeado el duelo con una expectativa masiva al confirmar que Portugal viajará con su máxima figura, Cristiano Ronaldo.

A sus 40 años, la posible presencia del astro portugués en el césped del Azteca genera un atractivo sin precedentes. Para muchos, este podría ser uno de sus últimos encuentros internacionales en un escenario tan icónico.

Su visita marcará la primera vez que Cristiano Ronaldo juegue un partido en territorio mexicano, lo que eleva el compromiso a la categoría de evento histórico.

Con estos dos partidos ante rivales de categoría mundial, México cierra el bloque de preparación más exigente, buscando recuperar la confianza y mostrar un rendimiento que les permita aspirar a un papel protagonista en el Mundial que coorganizarán.