Ni un robot puede vencer los goles de Cristiano Ronaldo

Cristiano Ronaldo durante la concentración con la selección de Portugal en la pasada fecha FIFA, el astro portugués y sus compañeros se enfrentaron a un robot portero casi invencible. Pero el máximo goleador de la historia sacó a relucir su característica determinación y logró marcarle a la máquina.

Máximo goleador en eliminatorias mundialistas

El inagotable Cristiano Ronaldo volvió a hacer historia con la Selección de Portugal. Con un doblete ante Hungría, el astro del Al-Nassr no solo comandó la remontada lusa en Lisboa, sino que además alcanzó los 41 goles en eliminatorias mundialistas, ampliando su récord como máximo goleador en la historia de las clasificatorias a la Copa del Mundo.

Ronaldo estará en el Mundial

El Comité de Disciplina de la FIFA emitió una resolución que resulta un gran alivio para la selección portuguesa y para el propio Cristiano R. ya que solo recibió un partido de suspensión, lo que garantiza su presencia en el primer encuentro de la Copa del Mundo.

Recordemos que esta sanción surgió, tras su expulsión por una agresión durante la fase de clasificación al Mundial 2026 ante la República de Irlanda, existía el temor de que Cristiano Ronaldo se enfrentara a una sanción de dos o incluso tres partidos por "conducta violenta", lo que le habría impedido jugar el debut mundialista.