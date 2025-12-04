GP de Abu Dhabi: Lo que necesita Norris, Piastri y Verstappen para ser campeones de Fórmula 1

Suscríbete a nuestros canales

En la historia del Mundial de Fórmula 1 se han dado en siete ocasiones que tres o más pilotos definan el título de la máxima cateoría del automovilismo en la última carrera de la temporada. Este domingo 7 de diciembre se disputará en el circuito de Yas Marina el Gran Premio de Abu Dhabi.

Posibilidades de Piastri para ser campeón

El primero en la lista para lograr el título, es Lando Norris (McLaren) llega como líder del Mundial con 408 puntos y con su segunda oportunidad en la temporada en alzar el título por primera vez, para que eso se dé, debe terminar en el podio del Gran Premio de Abu Dabhi y con ello desactivará cualquier opción de los otros dos contendientes.

En el caso de no llegar entre los tres primeros del Gran Premio, debe solo terminar por delante de ellos. Hay que destacar que cualquier empate en puntos favorecerá a Norris ya que como los tres tienen siete victorias, el criterio de desempate es la cantidad de segundos lugares y en ese renglón Lando supera a los otros dos pilotos.

Así Verstappen podría reescribir las historia

Por su parte, Max Verstappen (Red Bull Racing) llega como el escolta de la tabla con 398 puntos pese a que ha logrado una gran remontada, todo no depende del holandés. Lo único que no puede hacer es terminar cuarto o peor, ya que no podría superar a Norris en puntos y en cualquier caso debe terminar por delante de Piastri.

La primera opción de Verstappen es el triunfo y necesita que Norris termine en la cuarta posición o peor. Si el holandés llega en el segundo puesto del podio, el inglés solo puede ser octavo o peor. La última oportunidad de Max V. es terminar en la tercera plaza pero que Lando N. termine noveno o peor.

Verstappen de lograr el título, igualaría el récord de cinco coronas seguidas de Michael Schumacher, quien es el único con esta marca. Además de los dos, sería el que más rápido llego a esa cantidad de campeonatos.

Las escazas opciones de Piastri

Mientras que Oscar Piastri es el que tiene las opciones más complicadas de los tres aspirantes al título para la última carrrea. Su primera posibilidad es ganar el Gran Premio de Abu Dabhi y que Norris termine sexto, mientras que la posición de Verstappen no impoartía en este caso.

El último chance del australiano es terminar segundo, Verstappen cuarto o peor y que Norris solo puede sumar un punto. El joven piloto de McLaren que también busca su primer campeonato, sería el primer piloto que podría hilar las tres categorías de la FIA (F1, F2 y F3).

Sin duda, la carrera en el circuito de Yas Marina sera de alta tensión y estrategia. Los dos pilotos de McLaren en ese sentido estarán solos, ya que deberán decidir qué será mejor porque el equipo no va a intervenir en la lucha entre ambos. Mientras que Verstappen tiene la ventaja en ese sentido, ya que todas las fuerzas de Red Bull están volcadas a él.