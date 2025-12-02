Fórmula 1: ¿Cuántas veces tres pilotos definieron el título en la última carrera?

Suscríbete a nuestros canales

El Mundial de Fórmula 1 llega a la última carrera con la emoción al máximo y un hecho histórico, debido a que tres pilotos: Lando Norris (McLaren), Max Verstappen (Red Bull Racing) y Oscar Piastri (McLaren) disputarán el título de la máxima categoría del automovilismo en el Gran Premio de Abu Dabi.

Esta situación en que tres o más pilotos con opciones de ser campeón no es la primera vez que pasa en la Fórmula 1, aunque es poco común. Este tipo de situación como final de película solo se ha ocurrido en siete ocasiones en la historia: 1950, 1959, 1983, 1986, 2007, 2010 y ahora 2025.

Una estadística que no favorece al líder del Mundial

En las seis temporadas en que se dio este suceso, solo en una vez el que llegó como líder de la clasificación fue campeón. Esa ocasión fue en el año de 1959, cuando justamente el australiano, Jack Brabham, terminó cuarto en el GP de EEUU para evitar la remontada.

Una estadística complicada sobre todo para Lando Norris quien es el que llega como líder de la clasificación en 2025, aunque veremos si el joven inglés logra revertir la frialdad de los números.

Cómo llegan los tres aspirantes a Abu Dabi

Norris es el primero de la lista y es el que tiene las mayores opciones de ser campeón, solo con terminar en el podio neutraliza cualquier posibilidad de los otros dos pilotos. Pero en el caso de que no termine entre los tres primeros, necesita terminar por delante de Piastri y Verstappen para alzar el título.

Hay que señalar que cualquier empate en puntos favorece al inglés, ya que los tres pilotos aspirantes al título están empatados en victorias. En el caso de que se dé la igualdad, el piloto de McLaren tiene mayor cantidad de segundos lugares, que es el criterio que se usaría para el desempate.

Verstappen llega como el nuevo escolta de la clasificación, tras su triunfo heroico en Qatar. El holandés que además defiende el título, está a 12 puntos de la cima, pero para revalidar la corona, no todo depende de él. El piloto de Red Bull Racing tiene varias opciones complicadas.

Lo único que no puede hacer es terminar quinto o peor, ya que no podría superar a Norris y en cualquier caso debe terminar por delante de Piastri.

La primera opción de Verstappen es ganar la carrera y que Norris termine cuarto o peor. Si es segundo, el inglés solo puede ser octavo. Mientras que Max V. de llegar tercero, Lando N. solo puede ser noveno y, en el caso de que el piloto de Red Bull termine cuarto, el líder de la clasificación no puede sumar puntos.

Mientras que Oscar Piastri es el más afectado de los tres aspirantes tras el GP de Qatar. Su primera opción es ser primero en Abu Dabi y que Norris termine sexto y Verstappen segundo. Su otra posibilidad es terminar segundo, Verstappen cuarto o peor y que Norris solo sume un punto.

Horarios del Gran Premio

05 Diciembre - Práctica 1 - 05:30 am

05 Diciembre - Práctica 2 - 9:00 pm

06 Diciembre - Práctica 3 - 6:30 am

06 Diciembre - Pole Position - 10:00 pm

07 Diciembre - Gran Premio de Abu Dabi - 9:00 am

Tabla de posiciones