Fórmula 1: Max Verstappen logra lo imposible en el GP de Qatar

El final de la temporada de la Fórmula 1 llegó a su máximo punto de emoción, luego que este domingo 30 de noviembre Max Verstappen diera un golpe de mesa definitivo en la lucha por el título 2025 al ganar el Gran Premio de Qatar y extender la lucha hasta la última carrera.

En el segundo lugar del Gran Premio terminó el otro contendiente al título, Oscar Piastri, mientras que Carlos Sainz de Williams, llegó de forma heroica hasta el tercer lugar del podio. Mientras que el líder de la clasificación Lando Norris finalizó cuarto.

El piloto del equipo Red Bull Racing consumó la remontada histórica y recortar más de 100 puntos tras el parón de vacaciones para así mantener sus opciones de luchar su quinto título mundial en la Fórmula 1. Verstappen con el resultado llegó a tres triunfos en el GP de Qatar y su séptima victoria en la temporada.

Con el triunfo de hoy Max V. llegó a 70 victorias y suma su podio 126 en la Fórmula 1, tercero a nivel histórico en ambos renglones.

En desarrollo