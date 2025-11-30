¡El ÚLTIMO TIRITO! Samuel Marín busca la emblemática victoria 400 para inmortalizar su nombre en Estados Unidos

Suscríbete a nuestros canales

El sábado 29 de noviembre, el Hipódromo Tampa Bay Downs abrió sus puertas e inició una nueva jornada hípica. El óvalo, ubicado en Tampa, Florida, presentó un programa con nueve emocionantes competencias. La afición esperaba una tarde de grandes duelos en la pista.

La segunda carrera marcó el momento de gloria para el jinete venezolano Samuel Marín. Marín dominó el Claiming de $19.000 en el óvalo de Tampa, una competencia que reunió a yeguas de tres años y más. Los ejemplares corrieron 1.636 metros sobre la arena.

Allí, el criollo ganó con la cuatroañera Classic Ballad (número 6, presentada por el reconocido entrenador y compatriota José Francisco “Kikito” D’Angelo, con un crono de 1:42’’41 para el tiro de los 1.636 metros y dejó un dividendo de $6.60 a ganador, $3.80 el place y $3.60 el show.

El látigo venezolano consiguió su victoria número 198 en lo que va de año, por lo que está a dos para llegar a los 200 laureles y el triunfo 399 de por vida en los hipódromos estadounidenses, es decir está a uno para alcanzar la cifra redonda de 400 fotografías en su carrera profesional.

El cierre de mes presenta a Samuel Marín una oportunidad de oro. El jockey venezolano firmó cuatro compromisos de monta para la jornada dominical en Tampa Bay Downs. Marín necesita una victoria para alcanzar su meta numérica, un logro que reforzará su estatus en el hipismo norteamericano. Su objetivo supera la cifra: busca cimentar su éxito y afianzar su nombre en la estadística.