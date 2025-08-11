Samuel Marín ganó más de la mitad del programa y superó los números en este hipódromo

Suscríbete a nuestros canales

El jinete venezolano Samuel Marin, recientemente campeón del mitin en Tampa Bay Downs, ha tenido una campaña formidable en su tercer año en el hipódromo de Monmouth Park, ubicado en Oceanport, Nueva Jersey. Marín quien está en su cuarto año en Estados Unidos, en la jornada del sábado consiguió superar sus números personales logrados el pasado año, tras conseguir cinco victorias.

El jinete criollo Samuel Marín, lució dominante en la jornada del sábado en el hipódromo de Monmouth Park, donde fueron celebradas un total de nueve carreras, de las cuales el jinete criollo consiguió ganar cinco competencias. Lo que lo convirtió en el piloto más destacado de la jornada. Marín, además consiguió dos segundos y un sexto lugar.

La jornada del sábado comenzó con victoria en la primera carrera con el ejemplar Dual Income para el entrenador Joseph Orseno por una carrera de reclamo por $20.600. Esta prueba se corrió en distancia de 1.700 metros en pista de grama con registro de 103”4. Abonó en la taquilla $3.60 a ganador.

En la segunda le tocó guiar a la victoria al ejemplar Risuko para el entrenador colombiano Carlos David, por un Maiden Special Weight de $52.500. El ganador dejó en la taquilla un pago de $3.80 a ganador y crono de 70”2 para la distancia de 1.200 metros. Risuki, es un hijo del triplecoronado American Pharoah, que salió de perdedor en su octava presentación.

Samuel Marín, a partir de la quinta carrera hilvanó una racha de tres triunfos consecutivos. Comenzó con Jace Is No Joke, para el entrenador Panagiotis Synnefias, en lo que fue un Maiden Claiming de $17.500 en distancia de 1.100 metros en pista de grama, para dejar crono de 65”1, y un pago de $5.40 a ganador, $2.80 a placé y $2.10 a show.

En la sexta, Marín condujo a la victoria al ejemplar Inbound que surgió como una sorpresa en la taquilla tras arrojar $10.20 a ganador. Esta prueba se corrió por un claiming de $18.500 en distancia de 1.664 metros, con registro de 104”1. Este hijo de Union Rags, presentado por Ricardo Gabriel Ramirez, consiguió su cuarta victoria en 31 presentaciones.

Acto seguido, Marín cerró la tanda de cinco triunfos, con las riendas del ejemplar Sand Pipes que jugó como candidato en la taquilla y así lo reflejó su pago de $2.80 a ganador. Sand Pipes, se llevó un Allowance de $50.000 en recorrido de 1.700 metros, con registro de 103”. Fue presentado por Lindsay Schultz.

Con estas victorias el jinete venezolano Samuel Marín, completó un total de 142 victorias hasta la jornada del sábado 10 de agosto, para un gran total de 344 primeros. En el mitin de Monmouth Park, que finalizará el 14 de septiembre, acumula hasta esa fecha 44 triunfos, y se mantiene segundo en la tablilla de jinetes.