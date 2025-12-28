Cristiano Ronaldo da a conocer uno de sus objetivos para el 2026

Suscríbete a nuestros canales

Cristiano Ronaldo vuelve a situarse en el centro del debate futbolístico mundial, esta vez no por un récord alcanzado, sino por uno que aún persigue. El capitán del Al-Nassr y de la selección portuguesa fue recientemente distinguido como el mejor jugador de Medio Oriente en los Globe Soccer Awards que se celebraron este domingo 28 de diciembre.

El futbolista portugués dejó claro que su ambición sigue intacta y que su carrera está lejos de concluir. A sus 40 años, el atacante mantiene la misma mentalidad competitiva que lo ha caracterizado durante más de dos décadas en el más alto nivel de este deporte.

Durante la ceremonia de premiación, él habló con una franqueza poco habitual en el pasado. Si antes evitaba pronunciarse sobre cifras concretas, ahora no duda en reconocer que tiene un objetivo definido, que se basa en seguir ganando trofeos y alcanzar una marca goleadora sin precedentes en la historia del fútbol.

Cristiano Ronaldo – 2026

Cristiano Ronaldo aseguró que confía plenamente en sus condiciones físicas para lograrlo, siempre que las lesiones no interfieran en su camino. “Quiero continuar. Ustedes saben cuál es mi objetivo. Quiero ganar más trofeos y quiero alcanzar el número de goles que todos saben”, afirmó el portugués, dejando en evidencia que los 1000 goles oficiales ya no son una idea lejana, sino una meta realista dentro de su planificación deportiva.

El cinco veces ganador del Balón de Oro considera que su constancia, disciplina y capacidad de adaptación a distintos contextos competitivos le permiten seguir compitiendo al más alto nivel. Su paso por el fútbol de Medio Oriente ha ampliado su legado, sumando goles oficiales que lo acercan progresivamente a una cifra inimaginable para muchos fanáticos.

Según proyecciones, el año 2026 se perfila como un punto clave para que Ronaldo pueda concretar la hazaña. De mantenerse disponible y en óptimas condiciones, no cabe duda de que hará todo lo que esté a su alcance para llegar a sus objetivos.

Más allá de los números, este nuevo desafío refuerza la narrativa de que Cristiano Ronaldo nunca se conforma y buscará ganar más hasta el momento que decida cuándo será el retiro de uno de los deportistas más importantes de la historia.