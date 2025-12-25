Cristiano Ronaldo alcanza otra legendaria cifra en su carrera profesional

Suscríbete a nuestros canales

Cristiano Ronaldo continúa ampliando una carrera que ya pertenece a la eternidad del fútbol. El miércoles 24 de diciembre, tras la contundente victoria del Al-Nassr 5-1 ante el Al-Zawraa Sport Club, el astro portugués alcanzó una cifra que refuerza su impacto global en el juego, gracias a que llegó a 260 asistencias oficiales a lo largo de su trayectoria profesional.

El dato no es menor ni circunstancial. En un contexto donde algunos intentan reducir su grandeza al simple rol de goleador, las estadísticas vuelven a hablar con claridad. Ronaldo no solo define partidos con goles, también construye juego, genera oportunidades y potencia el rendimiento colectivo de todos los clubes en los que ha jugado.

Cristiano Ronaldo - Al-Nassr

A lo largo de más de dos décadas en la élite, el futbolista de 40 años ha demostrado una evolución constante en su forma de influir dentro del campo. Desde sus primeros años como extremo desequilibrante hasta su consolidación en los últimos años como delantero puro, el portugués ha sabido adaptarse a distintos sistemas tácticos sin perder protagonismo.

Por lo tanto, las 260 asistencias son la prueba directa de esa versatilidad que tiene para hacer jugar a sus compañeros. Este registro se suma a su condición de máximo goleador de todos los tiempos, una combinación que solo está al alcance de figuras excepcionales.

Pocos futbolistas en la historia han logrado equilibrar con tanta eficacia la capacidad para finalizar jugadas y la visión para habilitar compañeros en posiciones decisivas. Ronaldo lo ha hecho en múltiples ligas, competiciones internacionales y contextos competitivos distintos.

Finalmente, esta nueva hazaña de Cristiano Ronaldo reafirma aún más su categoría y jerarquía que quedará marcada como una de las carreras más exitosas poco antes vistas en uno de los deportes más exigentes del mundo.