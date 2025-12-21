Real Madrid: Kylian Mbappé iguala el récord histórico de Cristiano Ronaldo en un 2025 de leyenda

Suscríbete a nuestros canales

El delantero francés del Real Madrid, Kylian Mbappé, cerró un 2025 para los libros de historia. Con su anotación este sábado en la victoria frente al Sevilla FC, el astro de Bondy alcanzó la impresionante cifra de 59 goles en un año natural, igualando el récord histórico que ostentaba el portugués Cristiano Ronaldo en el club blanco. Aunque la noche fue redonda, el atacante estuvo cerca de superar la marca, de no haber sido por las intervenciones del guardameta rival.

Mbappé llegó a la cita en el Santiago Bernabéu con la misión de superar los 59 tantos que "el bicho" firmó en 2013. El destino quiso que la igualdad llegara precisamente el día de su 27.º cumpleaños. El gol histórico se produjo desde el punto de penalti en los suspiros finales del encuentro, tras una segunda mitad en la que Mbappé fue un vendaval, desperdiciando cuatro ocasiones claras ante un inspirado Odysseas Vlachodimos.

Un despliegue goleador sin precedentes

El dominio de Mbappé en 2025 ha sido absoluto. Sus 59 dianas se reparten en todas las competiciones, consolidándose como el eje total del ataque madridista:

39 goles en LaLiga: 18 en la presente campaña y 21 en el primer semestre del año.

14 goles en la UEFA Champions League.

4 goles en la Copa del Rey.

1 gol en la Supercopa de España.

1 gol en el Mundial de Clubes.

La dependencia del Real Madrid hacia su figura es evidente: el francés ha marcado la mitad de los goles del equipo en el campeonato doméstico y nueve de los 13 tantos registrados en la máxima competición europea. Estas cifras no solo lo mantienen como el actual 'Pichichi', sino que confirman su adaptación total al ecosistema merengue tras un inicio de etapa que requirió paciencia.

De la adaptación a la bota de oro

El camino de Mbappé en Chamartín ha ido de menos a más desde su mediático fichaje en junio de 2024. Tras un debut prometedor con gol en la Supercopa de Europa ante el Atalanta, el francés atravesó periodos de irregularidad, incluyendo una noche amarga en San Mamés en diciembre de 2024. Sin embargo, el inicio de 2025 marcó un punto de inflexión: desde entonces, ha perforado las redes en 33 ocasiones durante 36 encuentros oficiales.

Este rendimiento estratosférico le permitió superar récords de leyendas del club. En su primera temporada completa, firmó 43 goles, batiendo la marca de Iván Zamorano (37 goles en la 92-93) como el mejor debut goleador de un recién llegado. Además, sus 33 goles en el curso 2024-2025 le valieron para conquistar el Trofeo Pichichi y la Bota de Oro, un galardón que en la historia del Real Madrid solo habían conseguido Hugo Sánchez y el propio Cristiano Ronaldo.

Con el récord de 2013 ahora compartido, Mbappé inicia el 2026 no solo como el referente del madridismo, sino como el heredero legítimo de las cifras que una vez parecieron inalcanzables en la "Casa Blanca".