Camino al Kentucky Derby: Robusta con Emisael Jaramillo por los 20 puntos del Robert B. Lewis Stakes (G3)

La cartelera de este sábado 7 de febrero en el hipódromo de Santa Anita Park, California, presenta como uno de sus platos fuertes el Robert B. Lewis Stakes (G3). La competencia, que cuenta con una bolsa de 100,000 dólares y se disputa en 1 1/16 millas (1,700 metros) sobre arena, reviste especial importancia al otorgar 20 puntos al ganador en la Ruta al Kentucky Derby.

El preparador Bob Baffert intentará extender su hegemonía en este evento, el cual ha ganado en 13 ocasiones, con una racha vigente de siete victorias consecutivas. Para esta edición correspondiente al Classic Meet 2024-2025, Baffert ha inscrito a una poderosa delegación integrada por Desert Gate (Juan Hernández), Plutarch (Florent Geroux) y Cherokee Nation (Antonio Fresu).

Emisael Jaramillo y la apuesta de Calumet Farm

En un lote de siete competidores, destaca la presencia del fusta venezolano Emisael Jaramillo, quien será el encargado de conducir a Robusta. El ejemplar, un hijo de Accelerate en Urbane Legend por Into Mischief, pertenece al establo de Doug O’Neill y defenderá las icónicas sedas del Calumet Farm.

Robusta llega a este compromiso tras una notable evolución. Luego de debutar con un séptimo lugar en noviembre de 2025 en Del Mar, el potro logró su primer triunfo el pasado 9 de enero en este mismo óvalo. En dicha actuación con el propio Jaramillo, dominó de punta a punta la distancia de una milla, al marcar parciales de 23.3, 48 y 1:11.39, para finalizar en un sólido 1:35.73.

Ajustes finales de Robusta con Emisael Jaramillo

El pupilo de O’Neill llega en óptimas condiciones tras completar su esquema de entrenamientos. El pasado 24 de enero registró un briseo de 50.2 para la media milla, mientras que el sábado 31 detuvo el cronómetro en 1:02.3 para los 1,000 metros. Con estos ajustes, el binomio Jaramillo-O’Neill se perfila como el principal escollo para las aspiraciones del establo de Baffert en Arcadia