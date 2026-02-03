Forever Young con remate de 11.2 vuela en su último briseo antes de viajar para la Saudi Cup

Suscríbete a nuestros canales

La carrera más rica del mundo, la Saudi Cup (G1), se celebrará este 14 de febrero —Día de San Valentín— en el hipódromo King Abdulaziz en Riad, Arabia Saudita. Con una bolsa de 20 millones de dólares y un recorrido de 1 1/8 millas (1,800 metros). Dicho evento es el primer gran hito hípico del año, donde el japonés Forever Young (Jpn) buscará una histórica victoria consecutiva.

El pupilo de Yoshito Yahagi hizo historia en la edición 2025 al derrotar al legendario Romantic Warrior (Ire), líder del dinero mundial. Tras una temporada de ensueño, llega a esta cita con el prestigio de haber sido premiado recientemente con el Eclipse Award 2025 como el mejor ejemplar maduro en Estados Unidos.

Forever Young y su preparación final en Japón

Este martes 3 de febrero, Forever Young (Jpn) cumplió con su último ejercicio antes de su traslado al Medio Oriente. En la arena del Ritto Training Center, en la Prefectura de Shiga, el hijo de Real Steel demostró su excelente condición física.

Bajo la conducción de su jinete habitual, Ryusei Sakai, el campeón cubrió los 1,200 metros (6 furlongs) en un tiempo de 1:17.6, con un explosivo remate de 11.2 en los últimos 200 metros. El briseo lo realizó junto a su compañero de establo, American Stage (Jpn), ejemplar que también viajará para competir en el Riyadh Dirt Sprint (G2) en esa misma jornada de la Saudi Cup (G1).

Ajustes en la nómina de la Saudi Cup

Con la deserción confirmada de Magnitude, el potro de Steven Asmussen que es baja por problemas de salud, Forever Young (Jpn) se enfrentará ahora a un total de trece rivales en la búsqueda de repetir la hazaña en la arena de Riad. El reporte del ejercicio fue difundido por el medio Archie Brooks Racing a través de la red social X.