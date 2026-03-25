Los Yankees protegen a Gerrit Cole: lista de lesionados de 15 días y ajustes en el roster

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Los Yankees de Nueva York han definido su estrategia para el inicio de la temporada frente a los Gigantes de San Francisco. La noticia más relevante es la designación del as Gerrit Cole, quien fue colocado en la lista de lesionados de 15 días en lugar de la versión extendida de 60 días.

Esta decisión es un mensaje de optimismo para la rotación neoyorquina. Tras haberse sometido a una cirugía Tommy John el 11 de marzo del año pasado —bajo la supervisión del Dr. Neal ElAttrache—, Cole ha mostrado avances significativos, registrando ya dos aperturas en los entrenamientos de primavera.

Un hospital en el Bronx

A pesar de la esperanza con Cole, el equipo médico de los Yankees sigue trabajando a máxima capacidad. Nueva York confirmó que el zurdo Carlos Rodón, quien aún se recupera de una cirugía de codo realizada en octubre pasado, también iniciará en la lista de lesionados de 15 días (retroactivo al 22 de marzo).

Es menester resaltar que, si el derecho de 35 años hubiera sido enviado a la lista de 60 días, su debut en las Mayores se habría pospuesto obligatoriamente hasta finales de mayo.

Por su parte, el campocorto Anthony Volpe se sumará a las bajas temporales al ser colocado en la lista de 10 días debido a la rehabilitación de su hombro izquierdo. Estos movimientos buscan asegurar que las piezas clave del equipo alcancen su forma física óptima sin apresurar procesos que puedan derivar en recaídas.

Ajustes en la rotación y el bullpen

Con el calendario inicial permitiendo días de descanso estratégicos, los Yankees han decidido arrancar con una rotación de solo cuatro lanzadores. Esto ha tenido como consecuencia directa el envío de Luis Gil, el Novato del Año de la Liga Americana en 2024, a la filial Triple-A de Scranton/Wilkes-Barre. Aunque su talento está fuera de toda duda, el equipo prefiere que Gil mantenga su ritmo de trabajo en las menores antes de reintegrarse al roster principal cuando el calendario se vuelva más exigente.

Apuesta por la experiencia

Para reforzar la profundidad del jardín, la gerencia seleccionó el contrato de Randal Grichuk. El veterano de 34 años firmó un acuerdo que le garantiza $2.5 millones en las Grandes Ligas, con una estructura de incentivos que podría elevar su salario en $1.5 millones adicionales basados en sus apariciones al plato (comenzando con un bono de $250,000 al llegar a las 200 apariciones).

A pesar de una primavera discreta, donde apenas bateó para .125, los Yankees confían en que Grichuk recupere el poder mostrado el año pasado con Arizona y Kansas City, donde conectó nueve cuadrangulares, aportando la cuota de veteranía necesaria mientras los titulares regresan de sus respectivas lesiones.