MLB: Logan Webb iguala marca de la franquicia junto a este inmortal latino

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La espera acabó, luego del electrizante choque final entre Venezuela y Estados Unidos en el Clásico Mundial de Beisbol, podemos decir que: “el beisbol está de regreso”. Al subir al montículo esta tarde en el enfrentamiento entre los Yankees de Nueva York y los Gigantes de San Francisco, duelo que abre el telón de la temporada 2026 de las Grades Ligas, el derecho californiano Logan Webb alcanzará su quinta apertura consecutiva en un Día Inaugural.

De acuerdo con los registros oficiales de la MLB, Webb se convierte en el segundo lanzador en la historia de los Gigantes en hilvanar cinco aperturas seguidas para abrir una campaña. Hasta hoy, ese honor pertenecía exclusivamente al miembro del Salón de la Fama, Juan Marichal, quien mantuvo una racha de seis inicios consecutivos entre 1964 y 1969.

La huella de Marichal en La Bahía

Si bien Marichal ostenta el récord absoluto de la organización con diez aperturas totales en el Día Inaugural, la racha actual de Webb demuestra una durabilidad y confianza difíciles de hallar en el beisbol moderno.

Si el lanzador mantiene su ritmo y logra encabezar la rotación en el inicio de la próxima temporada, igualará la marca de seis aperturas seguidas de Marichal, reclamando el segundo lugar histórico en solitario dentro de este apartado estadístico para los Gigantes.

El estatus de Webb como abridor número uno no es una designación por veteranía, sino el resultado de un desempeño sobresaliente. Durante la campaña 2025, el derecho lideró por tercer año consecutivo las Grandes Ligas con un total de 207 entradas de labor, registrando una efectividad de 3.22. Su capacidad para otorgar profundidad a los juegos se vio respaldada por 224 ponches, cifra que lo colocó en la cima de la Liga Nacional en dicho departamento.

Su rendimiento el año anterior le valió el cuarto puesto en la votación para el premio Cy Young, además de su participación en el Juego de Estrellas y la obtención de un Guante de Oro. Estos credenciales son los que presenta hoy ante una de las alineaciones más temidas del circuito.

El desafío ante la artillería de Nueva York

La jornada inaugural no será un trámite sencillo para Webb. Los Yankees de Nueva York llegan a San Francisco con una ofensiva cargada de poder, encabezada por figuras como Aaron Judge y Giancarlo Stanton. El equipo neoyorquino cuenta con tres bateadores que superaron la barrera de los 30 cuadrangulares en la temporada pasada, lo que obligará a Webb a ejecutar sus lanzamientos con mucho cuidado desde el primer episodio.