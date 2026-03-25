MLB: Luis Arráez es el líder de este departamento ofensivo desde 2023

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Las Grandes Ligas son cada vez más dominadas por el poder en la actualidad, pero hay jugadores que siguen destacando por su contacto puro y consistencia en el plato. Entre 2023 y 2025, varios nombres han brillado en la Gran Carpa por su capacidad para conectar imparables, pero uno sobresale por encima del resto y así sus números lo respaldan: Luis Arráez.

El pelotero de 28 años se ha convertido en un referente del bateo moderno gracias a su precisión y disciplina en la caja de bateo. En estas tres temporadas, ha acumulado 584 hits, liderando a todos los jugadores de la MLB en ese periodo.

Su estilo, basado en poner la pelota en juego y evitar ponches, lo distingue en una era marcada por el “todo o nada”. Además, estas características le han ayudado a ganar tres títulos de bateo de manera consecutiva y con tres equipos diferentes.

Luis Arráez - MLB

El dominio de Arráez no es casualidad. Su habilidad para leer lanzamientos y ajustar su swing lo ha mantenido como uno de los bateadores más difíciles de dominar en este deporte. Más allá de los números, su impacto se refleja en la constancia con la que aparece en base y genera oportunidades para su organización.

Sin embargo, la competencia en este apartado ha sido intensa. Bobby Witt Jr. se posiciona justo detrás con 572 imparables, consolidándose como una de las grandes figuras a la hora de batear. Su combinación de velocidad y contacto lo convierte en un jugador completo y peligroso en diferentes aspectos que un cuerpo técnico siempre quisiera tener en acción.

Otro nombre destacado es Vladimir Guerrero Jr., quien suma 530 hits en este periodo. Su poder ofensivo es ampliamente reconocido, pero su consistencia también lo mantiene entre los líderes. A su lado aparece Freddie Freeman con 528, un veterano que sigue rindiendo al más alto nivel. La lista la completan figuras de talla mundial como Shohei Ohtani, con 520 hits, y José Ramírez, con 513.

Finalmente, en un deporte donde cada turno al bate puede marcar la diferencia, estos jugadores han demostrado que la consistencia sigue siendo un valor fundamental. Pero sin duda, Luis Arráez se ha ganado, con méritos propios, el reconocimiento como el bateador más confiable de los últimos años en el mejor beisbol del mundo.