José Armando Bracho: las "torres" de este martes en Mahoning Valley para defender el liderato del meeting

Este martes, el hipódromo de Mahoning Valley Race Course presenta una programación de nueve carreras, desde el mediodía. El jockey venezolano José Armando Bracho buscará consolidar su posición en la cima de la estadística, en un meeting que se extenderá hasta el próximo 9 de abril.
Análisis de sus compromisos para hoy:
- 5ta carrera: Bracho iniciará sus montas sobre el ejemplar Vecchi (#2), presentado por J.A. Radosevich. Se trata de un Claiming de $14,200 en distancia de 1 milla (1,600 metros) sobre arena. El ejemplar abre con un morning line de 6-1.
- 7ma carrera: Conducirá a la yegua Cowgirltakemeaway, bajo el entrenamiento de J. Tooley. La prueba es un Allowance de $33,700 en distancia de 1 milla (1,600 metros) sobre arena. Su cotización previa es de 8-1.
- 8va carrera: En la prueba central de la tarde, Bracho llevará las riendas de la "torre" del programa: Queen in the Deck (#1), también del stable de Radosevich. Es un Allowance de $35,100 en distancia de 1 milla y 70 yardas (1,664 metros). Parte como gran favorito con un Morning Line de 5-2.
- 9na carrera: Cerrará la jornada con City Blake (#3), pensionado de Kevin Fletcher. Competirá en un Maiden Special Weight de $31,800 en distancia de 6 furlongs (1,200 metros) sobre la superficie de arena, con un pronóstico de 8-1
