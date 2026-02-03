Strategic Risk con Javier Castellano tiene un enemigo menos en el millón de dólares camino al Kentucky Derby

Suscríbete a nuestros canales

El circuito de Oaklawn Park, ubicado en Hot Springs, Arkansas, está en la ruta a la carrera más importante y de gran tradición en Estados Unidos: el Kentucky Derby (G1), a correrse el sábado 2 de mayo.

El Southwest Stakes (G3) en Oaklawn Park, que se ha convertido en una carrera preparatoria crucial para el Kentucky Derby, ofreciendo puntos de clasificación de 20-8-6-4, y Javier Castellano con Strategic Risk, buscarán sumar 20 más a los 10 que ya tiene en su haber.

Kentucky Derby: Southwest Stakes (G3) repartirá 1 millón de dólares

El Southwest Stakes (G3) en Oaklawn Park se ha convertido en una carrera preparatoria crucial para el Kentucky Derby, ofreciendo puntos de clasificación de 20-8-6-4. Esta prueba forma parte de la serie progresiva de preparativos para el Arkansas Derby; el Southwest sirve como un puente entre el Smarty Jones Stakes y el Rebel Stakes, creando una progresión lógica para el desarrollo de los potros de tres años.

Esta carrera tendrá en su nómina a los ganadores de stakes Litmus Test y Strategic Risk, que liderarán a un grupo de 14 para este evento Grado 3, con una bolsa de $1 millón, el jueves 6 de febrero en Oaklawn Park en Hot Springs, Arkansas.

Oaklawn Park: Buetane y Strategic Risk, un gran duelo

Litmus Test, inscrito del entrenador Bob Baffert no participará en este evento, y solo estará defendido por el promisor Buetane, segundo del San Vicente (G2) en su última carrera el 10 de enero en Santa Anita.

Por su parte, Strategic Risk, ganador del Smarty Jones de $250,000 en Oaklawn en su última carrera el 3 de enero, con la monta de Javier Castellano, para el entrenador Mark Casse, buscará sumar 20 puntos a su cuenta y colocarse como uno de los firmes aspirantes para estar presente en el Arkansas Derby, con una bolsa similar. Casse también presenta a Silent Tactic.

El entrenador Kenny McPeek ha inscrito a Liberty National y Sleepingonfreedom. El entrenador Dallas Stewart ensillará a Circle Tap y Spirit of Royal, y completa la nómina: Reclamation, D’Code, Rancho Santa Fe, Bricklin, Baytown Dreamer y Soldier N Diplomat.

La Southwest S. (G3) está programada como la undécima carrera y su inicio está previsto para las 6:40 p. m., hora venezolana.