México recibe una buena noticia para la siguiente temporada de la NFL

Recientemente, la NFL adelantó información respecto a su gira internacional cara a las próximas temporadas y en esta ocasión, fueron incluidos siete países, significando una expansión en esta disciplina.

No obstante, la gran interrogante de muchos seguidores del deporte de contacto es si México fue considerado entre esas naciones que disfrutarán de uno o más choques de la NFL en el próximo torneo.

¿La NFL regresará a México luego de cuatro campañas?

La buena noticia, para los aztecas llegó este lunes, cuando el comisionado Roger Goodell anunció que México está confirmado como una de las naciones que recibirá duelos internacionales la próxima zafra.

De hecho, no será solamente por el 2026, motivado a que resaltó que el convenio es por tres años, en los que se disputarán duelos de la NFL en el renovado estadio Azteca.

Aunque aún se desconoce cualquier información oficial con respecto a los equipos que podrían medirse en México, hay una gran posibilidad de que uno de los involucrados sea el conjunto de San Francisco 49ers, según rumores.

¿Que países tendrán duelos internacionales en el venidero torneo de la NFL?

Brasil

España

México

Alemania

Francia

Londres

Australia

Ya están confirmados nueve desafíos de la ronda regular distribuidos en siete naciones. Una de ellas, España que tendrá como sede el Santiago Bernabéu, estadio del Real Madrid. Hasta el momento, el único país que tendrá más de un desafío será Londres con tres juegos programados.

Evidentemente, esto se traduce en una gira internacional que se va superando cada vez más, con la inclusión de Francia y queda claro que la misión es añadir paulatinamente más compromisos fuera de los Estados Unidos, para seguir expandiendo el fútbol americano.