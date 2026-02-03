Vuelve el ejemplar que gustó en su debut y ahora va por la foto en La Rinconada

Suscríbete a nuestros canales

El espectáculo hípico continúa este domingo 8 de febrero en el Hipódromo La Rinconada. En el marco de la sexta reunión del primer meeting de 2026, el óvalo de Coche vibrará con una cartelera de 11 competencias, donde destaca una Condicional Especial de alto nivel.

La acción iniciará a la 1:25 p.m., mientras que la emoción del 5y6 Nacional el juego preferido por la afición comenzará a partir de la sexta carrera del programa.

La Rinconada: Segunda actuación Venezuela Carrera

La segunda competencia del programa dominical está reservada para ejemplares de tres años (nacionales e importados), debutantes o no ganadores. La prueba, que se disputará en trayecto de 1.100 metros, tiene fijada su partida a las 1:50 p.m. con una selecta nómina de seis aspirantes que prometen un duelo de velocidad pura.

En este lote sobresale el pupilo de Riccardo D’Angelo, el importado Big Hurricane, que defenderá las sedas del Stud "Perseverancia". Tras 168 días de inactividad, el ejemplar reaparece bajo la conducción del jinete aprendiz Félix Márquez, que desde ya genera una enorme expectativa entre los especialistas.

Big Hurricane es n hijo de Not This Time en Remembrance por Street Sense, que dejó una grata impresión en su debut el pasado 24 de agosto de 2025. En aquella ocasión, participó en el Clásico “Gradisco” con Francisco Quevedo, y fue capaz de lograr un valioso tercer lugar a solo seis cuerpos y medio del veloz Star White, para así demostrar que posee calidad de sobra para el óvalo de Coche.

El respaldo genético de este ejemplar es envidiable. Su padre, Not This Time, fue un corredor precoz y brillante que, aunque tuvo una campaña corta, conquistó el Iroquois Stakes (Gr3). Por línea materna, destaca su abuelo Street Sense, un pilar de la hípica estadounidense con triunfos de jerarquía en el Travers Stakes (Gr1) y el Jim Dandy Stakes (Gr2). Con este origen y el sello de la casa D’Angelo, Big Hurricane salta a la pista como el gran protagonista de la tarde.

El ejemplar regresa luego de 168 días sin correr y para esta ocasión lo hace con los implementos: V (Vendas), Gr (Gríngolas) y La (Lengua Amarrada). La yunta jinete-entrenador hasta el momento una de las mejores acumula cinco actuaciones para cuatro triunfos con un 80% de efectividad.

Así luce en cancha: La Rinconada

En su más reciente trabajo en la pista de arena del óvalo de Coche, el pasado 31 de enero, con el jinete Jaime Lugo Jr. en silla, dejó parciales de: 14,1 27 39,4 (600) 52,4 2p 66,4 4p 81,2/99,1// muy bien, sin hacerle nada con remate de 12,4. informó la División de Tomatiempos del INH.