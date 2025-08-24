Star White galopa el XXXVIII Clásico Gradisco y mantiene su invicto

Suscríbete a nuestros canales

El Hipódromo Internacional La Rinconada vibró este domingo con la disputa del XXXVIII Clásico Gradisco, una carrera que tuvo a un solo protagonista de principio a fin: Star White, ejemplar que no solo mantuvo su invicto en cuatro presentaciones, sino que además ganó con total autoridad en la cuarta válida para el 5y6.

Al momento de la partida, Agape salió en punta y tomó la delantera durante los primeros 200 metros. Sin embargo, la lucha por el comando no tardó en llegar con la aparición de Star White y el estadounidense Big Hurricane, que pasaron a disputar los primeros lugares.

Ya en la recta final, el jinete Jaime Lugo enserió a su conducido y Star White respondió con contundencia, despegándose con facilidad para galopar hasta la meta y demostrar, una vez más, su calidad.

Los parciales de la carrera fueron: 24”1 en los 400 metros, 48”1 en los 800 metros y 68”2 para el recorrido de 1.100 metros.

Orden de llegada del Clásico Gradisco: Star White

El orden final de llegada quedó de la siguiente manera:

Star White Zadkiel Big Hurricane Rey de Corazones Loom

Con esta victoria, Star White no solo se consolida como una de las grandes figuras de la pista, sino que también confirma que es un ejemplar a seguir en las venideras pruebas clásicas del calendario hípico.