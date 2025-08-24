Bella del Cielo con Robert Capriles consigue su segunda selectiva al ganar el Clásico Julián Abdala (G3)

Suscríbete a nuestros canales

La generación nacida en el 2023 lucio durante la disputa del Clásico Julián Abdala (G2), novena competencia en el orden de la programación de la reunión 32 de este domingo 24 de agosto. La justa fue en recorrido de 1.100 metros para las potrancas dosañeras.

El triunfo fue para la castaña, Bella Del Cielo, un producto del padrillo Jupiter Pluvius en Amada Amanda por Bannack, que nació en las tierras del Haras Los Samanes Polo And Racing. Montada por Robert Capriles para la cuadra de Fernando Parilli Araujo, la potranca registró un peso físico de 426 kilos antes de la competencia.

Bella Del Cielo desde la partida se vino en velocidad con l afinalidad de unir partida con llegada y deja parciales de los primeros 400 en 23’4 continuó los 800 en 47 ya al giro de la curva Capriles empleo a fondo a la potra y esta le responde para contener la atropellada de la número nueve The Exquisite Girl (Usa) que intentaba darle alcance, pero no pudo lograrlo a pesar de un cruce en la recta final.

El tiempo final fue de 66.1, en el segundo se ubicó The Exquisite Girl (Usa), tercera Forever Beatriz, cuarta Amor Platónico y quinta Priyanka. El dividendo en taquilla fue de Bs 70,15 a ganador y 97,12 el place.

La ganadora, defendió los colores del Stud ‘Marco Antonio”, representa la primera victoria para Robert Capriles en la tarde de la Gala Hípica de Caracas, y desde que se celebra esta prueba bajo el esquema de clásico para Capriles es su tercera vez que lo gana. La yegua fue la línea de la revista Gaceta Hípica.