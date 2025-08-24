Fast Sensations brilló en el Clásico Internacional Cruz del Ávila

Suscríbete a nuestros canales

La yegua Fast Sensations se llevó los honores en el XX Clásico Internacional Cruz del Ávila (Grado I), imponiéndose con gran autoridad ante las estadounidenses She A Baddie y Nikitis, que pese a su esfuerzo no pudieron con la pupila de Carlos José Radelli.

La competencia inició con Mother Carmen marcando el paso, mientras Fast Sensations se mantenía expectante en posiciones intermedias. Por su parte, Nikitis y She A Baddie cerraban el grupo, aguardando su momento para atropellar.

En la recta final, Jaime Lugo movió a Fast Sensations, que tomó la delantera con determinación. She A Baddie buscó por dentro y Nikitis lo hizo por fuera, pero la conducida por Lugo mantuvo firme su ritmo para cruzar la meta en gran estilo, dando a Radelli su primer triunfo de la temporada, nada menos que en una prueba clásica de máximo nivel.

Fast Sensation en la historia de la Gala Hípica de Caracas

Con este resultado, Fast Sensations entra en la historia al convertirse en el primer ejemplar que logra conquistar tres pruebas distintas de la Gala Hípica de Caracas: el Clásico Julián Abdala 2022, el Clásico Sprinters 2024 y ahora el Clásico Internacional Cruz del Ávila.

La tabla finalizó con Mother Carmen en cuarto lugar y Marakovits completando la pizarra. Fst Sensations respondió como la sorpresa de Gaceta Hípica, que también acertó la línea en el Clásico Julian Abdala con Bella del Cielo.

Con esta victoria, Jaime Lugo llegó a 27 lauros en la temporada, ampliando a dos triunfos su ventaja sobre Jhonathan Aray en la estadística de jinetes.