Special Element mantuvo su invicto en la Copa Invitacional del Caribe en La Rinconada

El ejemplar Special Element defendió con éxito su invicto en el óvalo de La Rinconada, al imponerse en la XX Copa Invitacional del Caribe, disputada este domingo 24 de agosto de 2025, como la sexta carrera de la tarde y segundo de los siete clásicos que conforman la Gala Hípica de Caracas.

Bajo la conducción del jinete Jhonathan Aray y la presentación del entrenador Carlos Luis Uzcátegui, el caballo mostró gran calidad competitiva en una carrera que mantuvo en vilo a los fanáticos hasta el último metro.

Special Element; ganador de la Copa Invitacional del Caribe

En el desarrollo, la chilena Steady tomó la delantera desde la partida, marcando parciales de 25”1 para los 400 metros y 47”3 para los 800. Special Element, que corría en posiciones intermedias, encontró espacio por la línea interna en la entrada de la recta final, donde protagonizó un cerrado duelo con la representante extranjera. Finalmente, logró imponerse en un cabeceo electrizante que definió la competencia.

El tercer lugar fue para Colossus, conducido por Robert Carpiles; cuarto arribó Señor Soñador y cerró la pizarra el importado Ekati King.

En cuanto a dividendos, Special Element pagó 67,25 bolívares a ganador y 66,99 a place, mientras que el place de Steady sorprendió con un alto dividendo de 241,78 bolívares.

Con esta victoria, la rivalidad por el liderato de la estadística de jinetes se mantiene al rojo vivo: Jaime Lugo suma 26 triunfos, mientras que Jhonathan Aray quedó a solo una victoria con 25, lo que augura un final de temporada vibrante en la Gala Hípica de Caracas.