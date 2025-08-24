Nueva victoria de Emisael Jaramillo en la jornada de este sábado en Gulfstream Park

Suscríbete a nuestros canales

La emoción se sintió en Gulfstream Park este sábado. Con una programación de doce atractivas competencias en el marco del Royal Palm Meet que culmina a finales de este mes, el jinete venezolano Emisael Jaramillo saltó a la pista en ocho ocasiones.

A pesar de lograr una sola victoria en su jornada, el triunfo reafirma su consistencia y capacidad para seguir en búsqueda de mas victorias que lo acercan a la marca de 1.900 de por vida en exitosa campaña en Florida y los diferentes óvalos de Estados Unidos. Dicha victoria es un paso más en un camino que lo ha posicionado como uno de los líderes en el competitivo hipismo estadounidense.

Nueva victoria: Más de 100 triunfos Estados Unidos Jaramillo

La única visita al círculo de ganadores se produjo en la décima carrera de la tarde, una prueba especial para yeguas de tres años y más, disputada sobre 1.200 metros en la pista de arena. Allí, Jaramillo condujo con acierto a la castaña It’s Only Words que le permitió cruzar el disco en ganancia en yunta con la entrenadora Jennifer Young.

Esta hija de Khozan en Hot Fudge Honey por Orb que fue capaz de conseguir su cuarta victoria en 17 presentaciones, y abona un dividendo de $6.60 a ganador, $3.00 a placé y $2.40 a show. El tiempo que agenció para el recorrido fue de 70.4.

Emisael Jaramillo: Una Racha de Consistencia que sigue en aumento y en búsqueda de las 1.900

Gracias a esta nueva victoria, Emisael Jaramillo suma 105 triunfos un hito impresionante ya que completa su décimo año consecutivo (desde 2016) con al menos 100 o más victorias en Estados Unidos.

Esta racha de consistencia, que se inició en 2016 con 202 victorias en poco más de 1.000 montas, subraya no solo su talento innato, sino también su dedicación y permanencia en la élite de los jinetes en el competitivo circuito hípico norteamericano. Todavía resta prácticamente cuatro meses para culminar el 2025 y mucha tela que cortar, lo que sin duda es que va enrumbado a las 1.900 en su carrera.